A nagy sikerű 2022-es angliai turnén a szigetország közönsége és sajtója már felfigyelt a Concerto Budapest szimfonikus zenekarra, és kitüntető fogadtatásban részesítette őket. A 2023. szeptember 12-én Croydonban kezdődő, és 19-én a Dublin National Concert Hallban záródó, többek közt a legendás londoni Cadogan Hallban és az edinburghi Usher Hallban zajló hatállomásos turné tétje éppen az előző évi siker tükrében volt rendkívül magas. Ezúttal is a nagy presztízsű IMG Artists London volt a turné szervező partnere az Egyesült Királyságban, a zenekarral fellépő zongoraművészek pedig idén a francia Pierre-Laurent Aimard és Berecz Mihály voltak - írták a közleményben.

A turnét élénk figyelemmel kísérte a brit sajtó, a Concerto Budapestről folyamatosan megjelenő elismerő kritikákból kiderül, a zenekar lenyűgözte és meghódította a közönséget.

Hozzátették: Keller András kiemelkedő jelentőségűnek tartja a turnét, amelyen Bartók, Liszt, Rachmaninov, Csajkovszkij, Beethoven és Mozart műveit szólaltatták meg. A Concerto Budapest zeneigazgatója így fogalmaz: „Fantasztikus volt az egész turné. Talán még soha nem voltam ilyen büszke a zenekaromra az elmúlt tizenöt év alatt. Csodálatosan játszottak, és inspiráltuk egymást. Elképesztő volt a teljesítmény és az odaadás, amit a zenészek napról napra nyújtottak. Azt hiszem, valamennyien büszkék lehetünk a Concerto Budapestre.”

A nemzetközi sajtó-, média- és a turnéstratégiát jegyző Szabó Stein Imre szerint egyértelmű volt a nagyon magas tét és a vele járó kockázat. Mint mondta, egy rendkívüli, de Angliában alapvetően még kevéssé ismert magyar zenekart kellett a megérdemelt nemzetközi helyére pozicionálni a klasszikus zene szempontjából döntő fontosságú és éppen ezért a világ legjobb zenekarait folyamatosan vendégül látó angol és most már írországi piacon.

A The Telegraph vezető zenekritikusa és egyben a Royal Academy of Music professzora, Ivan Hewitt már cikke kezdetén a „fenséges”, „nagyszerű” jelzővel illette a zenekart a guildfordi G Live-ban adott koncert után, nem mellesleg megdicsérve a magyar kulturális kormányzatot is, hogy egy Londonhoz képest kevésbé jelentős helyszínen zajló turnéfellépést is büszkén támogat, szemben az angol kormányzati gondolkodással, amely egy klasszis zenekart sztárszólistával csak a legnagyobb helyszíneken lenne hajlandó támogatni - írták.