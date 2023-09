Az életben nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a jól megtervezett dolgokba ragadva éljünk, hanem engedjük, hogy a spontaneitás is szabadon áramoljon a mindennapjainkban. Nem sokkal a budapesti koncertünk előtt, pont egy vasárnap este, beugrottunk egy csodálatos magyar étterembe Till Brönerrel, aki amellett, hogy zenésztársam, jóbarátom is. Ő az egyik legsikeresebb és ismertebb német zenész a nemzetközi porondon. A VW-Audi-Porsche Csoport CEO vezetője, Dr. Herbert Diess barátom is csatlakozott hozzánk, aki nagy tisztelője a magyar kultúrának és gasztronómiának. Zárás után Csicsó, akit korábban még Szakcsi Lakatos Béla barátom és mentorom mutatott be, eljátszotta nekünk a "Szomorú Vasárnap" című dalt cimbalmon. Amikor megszólalt a muzsika, a múlt, a jelen és a jövő egyetlen kontinummá olvadt. Az élet színei, a boldogság és a bánat pillanatai életre keltek, akkor és ott....életünk színes palettájának egyik legszebb ecsetvonásává vált ez a zenei élmény. Mélyen megérintett... nem volt kérdés számomra, hogy a Szomorú Vasárnapnak ott a helye a műsorunkban. Budapesten, Kolozsváron, Hamburgban, Berlinben, Münchenben, Drezdában is megszólalt már, ahol óriási siker volt, a jóhír az, hogy a közönség is pontosan úgy imádja, ahogy mi zenészek is. Leipzigben is, a turné további állomásán is játszani fogjuk