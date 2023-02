Veszprém turisztikai eredményeiről elmondta: 52 ezer vendég 182 ezer vendégéjszakát töltött el 2022-ben a megyeszékhelyen, a hasonló nagyságú megyeszékhelyekhez képest azonban rosszabbul teljesít, a vendégéjszakák szerint a 34. helyen van a városok között. Van mit javítani - fogalmazott a miniszter, megjegyezve: ezen az eredményen javított már az EKF januári megnyitója. Akkor 4,5 ezer vendég 8,4 ezer vendégéjszakát töltött el, ami a hasonló időszakinál több mint 60 százalékkal magasabb.

Hangsúlyozta: szeretnék megmutatni a kultúra gazdasági erejét, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat. Ez pedig egy régió számára nemcsak sajátos profilt ad, hanem a gazdasági növekedést is segítheti - tette hozzá. Szeretnék elérni, hogy az így kialakított regionális gazdasági modell 2024 után is fennmaradjon - fűzte hozzá a miniszter.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az idén augusztusban megrendezendő atlétikai világbajnokságról szólva kijelentette: ez az ország történetének legnagyobb sportrendezvénye lesz. Több mint kétszáz országból várnak több mint kétezer versenyzőt, és több tízezer szurkolót a környező országokból. Kilenc napon át hat ingyenesen megtekinthető verseny lesz a belvárosban.

Az új nemzeti atlétikai központ 35 ezer férőhelyes lesz, a kivitelezés a tervek szerint halad, az idén áprilisban készül el - ismertette.