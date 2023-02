Az InterUrbán összművészeti programsorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa zászlóshajó projektje. Kéthetente egy-egy külföldi város vendégművészei hoznak változatos programokat a régióba. Az InterUrbánnal egy valódi világ körüli utazásra indulunk anélkül, hogy elhagynánk Veszprémet. A szomszédunkba, vagy akár a hozzánk legközelebbi vasútállomásra költözhet egy katowicei fotóművész, egy trencséni énekesnő, de könnyen lehet, hogy finnországi muminokkal is találkozhatunk Tamperéből. Nem csak Veszprémben, hanem a Balaton-parton, egy árnyas bakonyi faluházban váratlanul belefuthatunk egy sevillai flamenco gitáros estbe, vagy akár egy ibaguéi fiesztába, ahol olyan hagyományos kolumbiai népzenével és tánccal ismerkedhetünk meg, mint a “bunde”, “bambuco” vagy “pasillo”. A zenéé a főszerep, de mindegyik város hoz magával valamit, amire különösen büszke.

Vajon mi köti össze Veszprémet Sevillával, Ghenttel, vagy a jamaikai Kingstonnal? Többek között erre is választ kaptunk Horváth Szilviától, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális projektmenedzserétől. - A zene szerepe kiemelkedő a városok mindennapjaiban, hiszen nem telik el úgy egy hét, hogy ne lenne zenei program kicsiknek és nagyoknak, amatőröknek és profiknak. Világszerte közel 60 város - Veszprém 2019 óta egyedüli magyarként - viseli büszkén az UNESCO Zene Városa címet - közülük kerül ki az InterUrbán alkotta kulturális mozaik legtöbb főszereplője. Testvérvárosok, melyekkel több évtizedes közös barátságra tekintünk vissza, volt és leendő Európa Kulturális Fővárosa címet büszkén viselő városok szintén megérkeznek Veszprémbe. A program pályázati, támogatási rendszerben, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft. együttműködésében valósul meg – tudtuk meg.

Az InterUrbán összművészeti programsorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa zászlóshajó projektje

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

A fókusz a zenei programokon van, azonban olyan egyéb, összművészeti attrakciókat is felvonultatnak, amellyel szélesebb körben is bemutatkozhat az éppen aktuális vendégváros kultúrája. - Figyelünk a sokszínűségre, olyan szerteágazó művészeti stílusokból szemezgethetnek az érdeklődők, mint az irodalom, a színház, a tánc, a gasztronómia és a képzőművészet. Szervezünk író-olvasó találkozókat, érkeznek utcaszínház produkciók, lesznek workshopok, és filmvetítések is. Ugyanúgy helyet kap a programsorozatban több színházi produkció, dokumentumfilm vetítés is, mint mondjuk egy tapas készítő, írói és zenei edukációs workshop vagy egy fotókiállítás, illetve képregényírói közönségtalálkozó – mondta el a projektvezető.

Azt remélik, hogy mind Veszprémben, mind a régióban fel tudják kelteni az emberek figyelmét a programokra, és sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy rendszeresen ellátogassanak az eseményekre. - A régiós helyszíneken megvalósuló programokkal kifejezetten a régió kisebb településein élőknek szeretnénk kedveskedni, hogy szinte ki se kelljen mozdulniuk az otthonukból. Olyan szerteágazóan visszük házhoz a világ kulturális élményeit, amelyekkel nem feltétlenül találkoznának lakhelyükön. Azt reméljük, ezzel felpezsdítjük a régió kulturális életét is – teszi hozzá Horváth Szilvia. Majd folytatja: - Nehéz kiemelni produkciókat, de mindenképpen figyelmet érdemel a liverpooli Dogshow formáció űrdiszkója vagy az író-olvasó találkozó a finn Riikka Pulkkinen írónővel a Csingeri Parkerdőben található Olvasókabinban. Egyedülálló élményt ígér a japán furoshiki készítő workshop és az örmény duduk workshop is, de rendhagyónak ígérkezik a norvég Aleksander Kostopoulos koncertje is, aki egy kockában ülve zenél.

A soron következő 5 város programjai:

Temesvár (RO): (február 27. – március 12. között)

A gazdag történelme és kulturális kincsei okán “kis Bécsnek” is nevezett Temesvár osztozik Veszprémmel az Európa Kulturális Fővárosa címen. A vallási és etnikai sokszínűség éppúgy kódolva van itt, ahogy a civil kurázsi - értékek, amelyeket a város tudatosan használ jövőjének építésekor. Bátran kísérletező fiatal művészek, egy multikulturális történelmi város ízei, képei és tárgyai érkeznek Veszprémbe február 27. és március 12. között.

Katowice (PL): (március 13-26. között)

A bányászvárosból zenei központtá fejlődött Katowice a legaktívabb tagja az UNESCO Zenei Városok hálózatának. A kreatív iparba forgatta nehézipari örökségét, és ér el nemzetközi rangot a kortárs és jazz zenei színtéren. Az InterUrbán keretén belül valódi jazz-különlegességek érkeznek Veszprémbe Szilézia szívéből.

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

Liverpool (UK): (március 27. – április 9. között)

Liverpool világhírű példa egy város sikeres profilváltására: az egykori ipari központ ma kultúrájáról és sportéletéről híres. 2015-ben csatlakozott az UNESCO Kreatív Városok hálózatához, folytatva a 2008-as Európai Kulturális Főváros címmel megalapozott töretlen ívet. A “pop fővárosa” izgalmas produkciókkal mutatja meg mai arcát az InterUrbán közönségének.

Bologna (IT): (április 10-23. között)

A tornyok városa igazi kincseit a földhöz sokkal közelebb rejtegeti. Mozart, Wagner, Verdi, Rossini és Donizetti hatása máig érezhető - ott lüktet az azóta burjánzó stílusokban, legyen az pop, multikulturális funk vagy éppen jazz. Pasolini szülővárosa egyben a lázadás otthona is, pótolhatatlan szellemi műhely, ahol a gazdag hagyományok kéz a kézben járnak az alkotás csillapíthatatlan vágyával.

Újvidék (SRB): (április 24. – május 7. között)

A Római Birodalom bástyájától a zenétől hangos fesztiválhelyszínig – a péterváradi erőd kulturális szimbólum és történelmi látványosság. Egyike azoknak a pezsgő gyűjtőhelyeknek, amit Újvidék 2022-es Európa Kulturális Fővárosa éve új életre keltett. A hely szelleméből: a kreatív, életigenlő, a közösségből erőt merítő mentalitásból adnak ízelítőt a Veszprémbe érkező újvidéki művészek.