A magyarókereki mennyezet ismételt megfestésére a Kallós Zoltán Alapítvány kereste meg Ament Éva bútorfestőt, a Hagyományok Háza oktatóját. Ennek előzménye, hogy Válaszúton rendszeresen tanított bútorfestőket az oktató, így már kialakult egy hozzáértő csapat, amelynek tagjaival szinte kampányszerűen festettek meg egy-egy mennyezetet. Szembesülniük kellett viszont azzal a ténnyel, hogy a faanyag ára napjainkban igen magas, ez esetben mintegy másfélmillió forintot tett ki; egy szponzor segítségével viszont két táborban – a békéscsabaiban és a válaszútiban – már a feladatra koncentrálhattak. Természetesen némi kutatómunka és alapos előkészítés előzte meg a konkrét munkát.

A végeredmény húsz ember kezét dicséri. Az elkészült anyagot átszállították Magyarókerekére, az utómunkák során még kiegészítő táblákat, szegélyléceket, takaróléceket készítettek. Az ötvenöt kazettából álló mennyezetet december 4-én avatták fel, az ünnepséget Kató Béla református püspök is megtisztelte jelenlétével.

Forrás: Kallós Zoltán Alapítvány

A magyarfülpösi rekonstrukciót az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány kezdeményezte. Ament Éva és csapata itt egy 1642-ben épült mennyezetet festett újra, mert az eredeti kazetták nagy része egy vihar következtében – a tetővel együtt – megsemmisült. Csupán öt eredeti kazetta állt rendelkezésükre, amelyeket több mint száz éve adtak el az Iparművészeti Múzeumnak, majd a Néprajzi Múzeumba kerültek. Jelenleg a darabok a sárospataki Rákóczi Múzeumban láthatók. A kiállított tárgyakat a Néprajzi Múzeum tizenegy másik kazettával egészítette ki, de ezek eredete nem igazolt.

A magyarfülpösi rekonstrukció

Forrás: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány

Munkájuk során még egy 1896-os – egy kántortanító által készített – tusrajzra támaszkodhattak. Az engedélyek beszerzése után Ament Éva ellátogatott Sárospatakra, ahol már a színkódokat is kikeverhette. A feladat elvégzése közben az eredeti árnyalatok visszaadására törekedtek. Októberben tíz tanítványa segítségével fejezték be a megbízatást: ötvennégy kazetta készült el. Ekkor még nem tudták, hogy az említett kazetták mikor kerülnek majd a helyükre, mivel az Árpád-kori templom kiemelt műemléknek számít, a tetőzetét nemrég újították fel és régészeti munkákat is végeztek folyamatosan az Isten házában. A tiszteletes úr nagyon lelkesen támogatta őket, a helyszínt is ő biztosította munkához.

A magyarfülpösi református templom

Fotós: Kallós Zoltán Alapítvány

„Különös élményt jelentett számunkra, hogy abban a faluban dolgozhattunk, ahol a kazetták végleges helyükre kerülnek, s a gyülekezettel is találkozhattunk” – mondta el Ament Éva.