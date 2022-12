Ezért is szükséges az itt igénybe vehető szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése: új parkrészek, sétautak, liftek épültek, de új utcabútorokat, ivókutakat és mosdókat is elhelyeztek - számolt be a fejlesztésekről.

A most megnyílt látogatóközpont is egy budavári hálózat része: itt a közönség nemcsak a Palotanegyed programjairól tájékozódhat és vásárolhat ezekre belépőt, hanem a rekonstrukciós munkálatokról is mindig friss információkat kaphat

- jegyezte meg.

Sikota Krisztina emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Hauszmann Program eredményeként már visszaállították a Budavári Palota déli összekötő szárnyának eredeti formáját, benne a Szent István-teremmel, amelyet az elmúlt másfél évben csaknem 110 ezren kerestek fel.

A szakemberek eközben végeztek a palota teljes körű műszaki, építészeti, művészettörténeti és funkcionális feltárásával, ezekre támaszkodva lesz lehetséges az épület teljes helyreállítása - közölte.

Mint hozzáfűzte, a palota Szent György tér felőli szárnya az épületegyüttes fogadóépülete lesz, díszes főbejárattal és levezető rámpával. A helyreállítást követően ismét közvetlen és akadálymentes kapcsolat lesz a Szent György tér és a Hunyadi udvar között - emelte ki.

A vezérigazgató-helyettes elmondása szerint a fogadóépületből válik majd megközelíthetővé a rekonstrukciók után a Dunával párhuzamosan futó díszteremsor is.

Jövőre folytatódnak a Dísz téri és Szent György téri építkezések is: jó ütemben halad az egykori Vörös Kereszt-székház, Honvéd Főparancsnokság és József főhercegi palota újjáépítése is - közölte Sikota Krisztina.