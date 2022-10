A Karc FM-nek nyilatkozva a darabbal kapcsolatos terveinek egy újabb elemét is ismertette a rádió hallgatóival, jelezve: már az is az eszébe jutott, hogy ezt az adaptációt is érdemes volna két párhuzamos változatban is elkészíteni, ugyanúgy, ahogyan azt a Csíksomlyói passió rendezésekor tette. Tehát volna egy Nemzeti Színházba illő változat, „meg volna egy nagy, kiterített változat, amit sok ezer embernek tudunk játszani”.

Mint mondta, még a tervezés stádiumában vannak, ezért most még ez nem dőlt el, hogy melyik fog hamarabb elkészülni. Annyi biztos csak, hogy a mű színpadra állítása a következő évad meghatározó produkciója lesz.

A Csíksomlyói passió megrendezésének két változata – amelyre a Karc FM-nek adott interjújában Vidnyánszky Attila utalt – a magyar színházi élet különleges vállalkozása volt. Megszületett egyfelől a Nemzeti Színház keretei közé beillesztett, kőszínházi variánsa a darabnak, amelyet a színház egyébként mindmáig műsoron is tart. Ugyanez az előadás életre kelt ugyanakkor, ahogy Vidnyánszky Attila fogalmazott, egy nagy, „kiterített”, sok ezer ember elé kiállítható változatban is.