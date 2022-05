Izgalmas videókat töltöttek fel az internetre a Patrióták a trianoni emlékév sikerkönyve, az Elrabolt Hungária című album feldolgozásával. A kötetben szereplő száz monarchia kori képeslap most egy különleges videótechnika segítségével életre kelt, így ma már akár nem látható épületeket, műemlékeket is megtekinthetünk mozgóképen.

Habár a kommunista időkben kifejezetten tiltották, a Trianon előtti Magyarország emléke mégsem tűnt el nyomtalanul: a kultúrában tovább élt a régi idők öröksége, így az irodalomban, az építészeti alkotásokban és a korszak tárgyi emlékeiben is. A Patrióták legújabb valóra vált álmának köszönhetően most már nemcsak képeken, hanem videókon is láthatjuk a régi Magyarország hétköznapjait.

Az egyesület videómegosztó portáljára felkerült száz egyperces kisfilm a 2020-ban megjelent Elrabolt Hungária című kötet alapján vezet végig az elszakított területeken. A kezdeményezéshez saját honlap is tartozik, a www.regimagyarorszag.hu oldalt felkeresve valóságos időutazást tehetünk az elszakított területeken.

Az ötletet az adta, hogy az 1920 előtti korszakból csak nagyon kevés mozgókép maradt fenn, így a hajdani világot leginkább a korabeli képeslapok segítségével lehet élővé tenni. Ennek kitűnő forrása volt az Elrabolt Hungária című album képanyaga, amely száz, 1920-ban elcsatolt város és község, természeti látnivaló vagy történelmi emlékhely ismertetésével ad ízelítőt arról a gyógyíthatatlan területi veszteségről, amellyel a nyugati nagyhatalmak Magyarországot az első világháború után sújtották. A két erdélyi születésű szerző, Balázs D. Attila és Pataki Tamás műve hallatlan erővel mutatja be nemzeti tragédiánkat. A tavalyelőtt megjelent kötet – melyet a www.elrabolthungaria.hu oldalon lehet megrendelni – sikerkönyv lett, már túl van a második kiadáson is.

Az archív képeslapokat egy jól bevált filmtrükk, a greenbox technika segítségével „mozgatták meg”, így a stúdióban felvett jelenetekkel együtt olyan, mintha száz-százhúsz évvel ezelőtti videókat néznénk. Az egyperces kisfilmeken az Elrabolt Hungária alapján érdekességeket tudhatunk meg az adott településről és a képeslapokon látható épületekről.

A száz felvételen láthatunk tátrai túrázókat, az élesdi vendéglőnél mulató urakat, az aradi Szabadság-szobor előtt egy sétáló polgári családot, de a brassói képeslapon még a millenniumi emlékművet felrobbantó román terroristák árnyalakja is megjelenik. A videók egyik különlegességét az adja, hogy általuk sokszor olyan épületek elevenednek meg a békeidőkben, melyek ma már nem léteznek – köztük a Vaskapu-vízierőmű építésekor hullámsírba temetett orsovai Korona-kápolna.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével megvalósult kezdeményezés célja, hogy a mai kor embere számára is átélhető legyen a történelmi Magyarország életérzése. A régi magyar világ emlékezete hozzá tartozik nemzeti hagyományainkhoz, megőrzése az utókor feladata – olvasható a kezdeményezés honlapján a www.regimagyarorszag.hu oldalon.

Borítókép: részlet az Arad anno című kisfilmből