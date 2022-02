Ferenczi György muzsikussal, énekessel, a Ferenczi György és a Rackajam formáció frontemberével a PajtaKult programról, cigányzenészekről, magyarságról és a Francia históriáról készült interjú, amely a LikeBalaton cikkében olvasható.

– Milyen élmény a PajtaKultos fellépés?

– A totálisan fesztivál-orientált magyar zeneipar az évközi muzsikálás lehetőségét szinte teljesen megölte. A PajtaKult program a legjobb értelemben hozza ezt vissza az életünkbe. Ilyen a Fonó is, Budán. Olyan hely, ahol mindig jó zenélni és jó ott lenni. Ha több tucatnyi Pajta lesz vidéken is, az elmondhatatlan, hogy mit jelent majd nekünk. Őszi-téli szezonban is végig lehet majd turnézni az országot. A csűrökben kulturális és szakmai igényességgel találkozik a zenész és a közönség is.

– Hol léptetek fel a PajtaKult keretében?

– Veresegyházon és Szegeden voltak már emlékezetes PajtaKultos fellépéseink, de idén megyünk az országban mindenfelé, így balatoni helyszínek is lesznek.

– Vannak emlékezetes balatoni fellépéseid a Raczkákkal?

– 1985 óta rendszeresen muzsikálok a Balaton körül. Két kultikus hely van számomra a tónál: Révfülöpön és Balatonszemesen rendszeresen zenélünk. A nyolcvanas években Balatonszemes volt a turnéközpontunk és onnan jártunk a fellépésekre. Révfülöpön a Művészetek Völgye előtti estén játszunk rendszeresen, mindig a Hullám Hostelben. Ott jól kitomboljuk magunkat és Kapolcsra a Kaláka udvarba már igazi kis angyalokként érkezünk.

– Merre jársz és mit csinálsz, amikor pihensz a Balatonnál?

– Most jöttünk haza Badacsonytomajból, ahol megnéztük az Arborétumot. De sokat kirándulunk is. Gyerekkoromban gyakran jártam édesapámmal vadászni és hajtani, már akkor is rengeteg időt töltöttem a természetben. Mára igazi városi gyerek lettem, a turnébuszban való létezést élvezem a legjobban.

– Számodra különösen fontos a Kárpát-medencében élő magyarokat összekapcsoljuk és hagyományainkat megőrizzük. Hogyan valósul ez meg a PajtaKult programok alkalmával?

– Ez a cél és szemlélet a Fonóban is jelen van és tovább öröklődik a PajtaKult helyszínekre. Mindig kell, hogy szóljon a zene, próbáljon a zenekar, legyen tánc, készüljenek népzenei felvételek. Ez a hazám kultúrája, rajongom az országomért. A PajtaKult pedig speciálisan magyar dolog, és kiválóan működik.

Fotó: Lajtos István / Ferenczi György és a Rackajam hivatalos

– Te is szeretnél majd ilyen Pajtát működtetni, mint pajtatulajdonos?

– Nem tudnék leragadni egyhelyben. Imádom a turnébuszt, az utazást, a folyamatos koncertezést. Ez maga a szabadság. Amikor gyerekkoromban először hangszert vettem a kezembe, a zene az életem. A muzsikálásra születtem.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével gyerekkorodban?

– Cigányzenészek társaságában nőttem fel. Mindig nagyon odafigyeltem a tanításaikra. Sokáig hegedültem. Ez a hangszer megtanított a gyakorlás fontosságára. Ma is úgy hegedülök a harmonikán, ahogyan korábban a hegedűn tettem. Semmit nem játszom úgy, ahogyan azt eredetileg kellene. Mindig van a muzsikálásomban egy izgalmas csavar.

– Mikor találtatok egymásra a harmonikával?

– Tizenkét éves koromban fújtam először harmonikába. Azonnal tudtam, hogy megtaláltam a hangszerem. Tudatosan fejlesztettem magam és hallgattam olyan zenéket, amelyekből tanulhattam és tágíthattam a látásmódom. Olyan öreg muzsikusokkal zenéltem, akik tökéletesen megtanították a szakma minden csínját-bínyját. Így már húszévesen komoly munka-koncepcióval rendelkeztem, amelyet ma is alkalmazok.

Fotó: Ferenczi György archív

– A Veszprém-Balaton 2023 pályázati kiírásában olvasható, hogy a PajtaKult csűrjei az eleven hagyomány és az innováció otthonai, amelyek a kortárs kultúra értékeit a hely szellemével kötik össze, és közvetítik az ott élők felé. Téged is olyannak látlak, aki ápolja a magyar hagyományokat ugyanakkor vagány, tetovált, nagyon modern szellemiségű férfi vagy. Benned is megvan az a kettősség, amely a PajtaKult programban megmutatkozik.

– Gyerekkorom óta mélyen bennem gyökerezik a magyar kultúra. Az anyanyelvem és a magyarság rajongója vagyok és a muzsikálásban is ezt keresem. Ez a kettős koncepció a csűrökben is megvalósul, 50 százalék tradíció és 50 százalék innováció.

– Nagyon pörgős személyiség vagy. Hogyan élted meg a covid miatti bezártságot?

– 1985 óta zenélek. 30 évente egyszer jó megállni. Konkrétan a 14 kötetes Francia históriát egy seggel olvastam el a karantén ideje alatt. És persze rengeteget gyakoroltam.

Fotó: Lajtos István / Ferenczi György és a Rackajam hivatalos

— Az egyik leginkább aktuális történés a Ferenczi György és a Rackajam-mal kapcsolatban a János Vitéz premierje a budapesti RaM Színházban, amelyhez ti szolgáltatjátok a zenét és énekelsz is benne. Azt írtad a közösségi oldaladra, hogy nagyon komoly feladat az éneklés része. Hogy értetted ez?

– Próbálja meg valaki elénekelni Bagó áriáját és megtudja. Minden hang gyönyörű. Kemény munkát igényel. Egy éven át gyakoroltam az éneklést és a harmonikás részét is. Olyan eufóriával énekelem és muzsikálom, amely csúcspontot jelent az életemben ez a darab.

– Ennyire magas színvonal és kihívás szakmailag a János Vitéz?

– A művészeknek szükségük van az ilyen kihívásokra, amelyek a rejtett tartalékaikat is előhozzák. És persze ilyenkor lehet a legnagyobbat fejlődni.

– Milyen terveid/terveitek vannak 2022-re?

– Petőfi emlékév következik. Ez azért is nagyon jó, mert nálunk már 20 éve Petőfi emlékév van. Nem kell kapkodva összeállítanunk egy Petőfi-műsort, mert minden lemezünkön legalább 5-6 Petőfi vers megzenésítése található.

– A Mindenek szerelme című műsorotok idén komolyabb koncepcióval áll színpadra.

– A Mindenek szerelmének 80 százaléka Petőfi versek megzenésítéséből áll. Emellett a Szalonna zenekarral is muzsikáljuk, amelyre a Jászság táncegyüttes táncol. Ez a műsor országszerte brutális lélegzetvételű, nagyszínpados, látványos produkció lesz.

– Muzsikusként számodra milyen a Balaton zenéje?

– Nyíltra hangolt E dúrra ráfogva a hagyományos E dúrt, Kieth Richards-os hangolással, Charlie Watts-os dobolással. Ettől kinyílik a gitár és csodaszép hangja lesz. A zenészek tudják, miről beszélek. Olyan tisztán csengő a Balaton dallama, mint a szférák zenéje.

Borítókép: Lajtos István / Ferenczi György és a Rackajam hivatalos