A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, KÓTA tájékoztatása szerint december 16-án és 17-én, csütörtökön és pénteken rendezik meg a Magyar Kórusok Napja elnevezésű, országos programsorozatot online és offline.

Az online műsorfolyamba 4 kategóriában lehetett jelentkezni.

Kodály Zoltán kórusműveivel vagy Kodály gyűjtötte népdalokkal, adventi vagy karácsonyi darabokkal, kortárs kóruszenével és az együttes legszívesebben énekelt darabjaival lehetett jelentkezni. A felhívásra 61 együttes küldött be videót, a beérkezett felvételeket a KÓTA online műsorfolyamában mutatják be a szövetség Facebook-oldalán, valamint a műsor utólag megtekinthető lesz a KÓTA YouTube-csatornáján is.

A műsorfolyamot beszélgetések színesítik a kórusélet különböző szereplőinek részvételével. A riportokat Bognár László készíti, aki vendégeivel az ifjúsági kórusmunka témakörét járja körül.

A KÓTA életmű-beszélgetést készített Párkai István Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar karmesterrel, amelyet pénteken 17 órától mutatnak be.

A nagyrendezvényt ebben az évben Debrecen városa és a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület fogadta be. Fellép a Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskola Kicsinyek Kórusa Vad Péter Zsigmond vezényletével, a Lautitia Gyermekkar Nemes József vezényletével, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Vegyeskara Gábor Kovács vezényletével és a Kodály Kórus Debrecen Kocsis-Holper Zoltán vezényletével.

A Magyar Kórusok Napját 1991 óta ünnepli a KÓTA Kodály Zoltán születésnapjához igazodva.

Eleinte a Zeneakadémián tartottak hangversenyt. 2017 óta a kórusok a saját szervezésű eseményeikkel csatlakozhatnak a sorozathoz, évente pedig egy-egy nagyobb rendezvényt is tartanak valamelyik vidéki nagyvárosban.

A programsorozathoz idén online és hagyományos formában is lehetett csatlakozni.

