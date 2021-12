Emlékeztetett arra, hogy öt-hat éve született meg a Munkácsy kulturális negyed gondolata, ennek részeként újították fel a múzeumot, az állandó tárlatait; hidakat újítanak fel; most rendezik be a megújuló Munkácsy-emlékház tárlatát; épül a bábszínház. „De Munkácsyt a közterületeken is szerettük volna megidézni” – mondta, kiemelve, hogy ezért állítanak öt, a festőfejedelmet és munkásságát idéző szobrot.

Boros Péter szobrászművész Munkácsy Mihályt ábrázoló egészalakos bronzszobra a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum fõlépcsőjén 2021. november 11-én

Fotó: Rosta Tibor / MTI