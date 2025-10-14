Különleges napot ünnepelnek a látássérültek világszerte, így a győriek is – Sok fotóval

– A fehér bot a biztonság, az önállóság és a bátorság szimbóluma a látássérültek számára. Minden egyes megtett lépés a hit lépése, amely azt üzeni: van helyünk ebben a világban, ahol szeretünk lenni, ahol szeretnek minket. Az egyesületünk is hasonló üzenetet hordoz, ez a második otthonunk. Itt meghallgatjuk és segítjük egymást, jól érezzük magunkat, figyelünk egymásra. Együtt láthatóvá válunk! – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a rendezvényen megjelenteket Fóris Norbert, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke a győri városházán október 15-én.

A Fehér Bot Napja alkalmából gyűltek össze a városházán. Voltak olyan látássérültek, akik kutyáikkal érkeztek.

Fotó: Molcsányi Máté

Az eseményt a Fehér Bot Napja alkalmából szervezték. Az ünnepélyes rendezvényen látásukban akadályozottak és az őket támogató civil szervezetek vezetői vettek részt, valamint Pollreisz Balázs polgármesteri biztos és Kósa Roland alpolgármester.