1 órája
Különleges napot ünnepelnek a látássérültek világszerte, így a győriek is – Sok fotóval
A Fehér Bot Világnapja jó alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet a sötétben élők mindennapjaira. Sok fotót hoztunk a látássérültek győri rendezvényéről.
– A fehér bot a biztonság, az önállóság és a bátorság szimbóluma a látássérültek számára. Minden egyes megtett lépés a hit lépése, amely azt üzeni: van helyünk ebben a világban, ahol szeretünk lenni, ahol szeretnek minket. Az egyesületünk is hasonló üzenetet hordoz, ez a második otthonunk. Itt meghallgatjuk és segítjük egymást, jól érezzük magunkat, figyelünk egymásra. Együtt láthatóvá válunk! – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a rendezvényen megjelenteket Fóris Norbert, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke a győri városházán október 15-én.
Az eseményt a Fehér Bot Napja alkalmából szervezték. Az ünnepélyes rendezvényen látásukban akadályozottak és az őket támogató civil szervezetek vezetői vettek részt, valamint Pollreisz Balázs polgármesteri biztos és Kósa Roland alpolgármester.
– A vakok és gyengénlátók értékes, aktív tagjai a társadalmunknak. A városvezetéssel az a célunk, hogy a közterületek fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítsunk az igényeikre – hangzott el a rendezvényen Kósa Rolandtól.
Az egyesület a Fehér Bot Napja alkalmából okleveleket osztott ki, amelyet Szalainé Botos Katalin, Zigai Lászlóné, Bak Lászlóné, Nagy Zoltánné, Zemkó Márta, Móczár Ferencné, Némethné Tihanyi Beáta és Csonkáné Sörös Katalin érdemeltek ki.
Sok fotót hoztunk a győri látássérültek rendezvényéről, kattintson a képre és lapozza végig Molcsányi Máté fotós galériáját!
Különleges napot ünnepelnek a látássérültek világszerte, így a győriek isFotók: Molcsányi Máté