Két évezredes leletekre bukkant Laura az első ásatásán
Mindig is igazán emlékezetes történés marad az életemben az első érdekes leletem megtalálása – emelte ki érdeklődésünkre régészeti sikerét Zentai Laura. A mosonmagyaróvári származású régész-hallgató első ásatásán kétezer éves római kori bronz leletekre bukkant.
A mosonmagyaróvári Zentai Laura, az ELTE régész-hallgatója első ásatásán a komáromi Brigetio lelőhelyen több mint 2000 éves szobrokat talált. Élményeiről kérdeztük.
Régész siker: nem is sejtette, hogy milyen különlegességre bukkant
– Milyen érzés volt, amikor először megláttad a bronzfigurákat a földben?
– Őszinte leszek, először nem is tudtam, hogy mit látok, csak annyit láttam a föld tetején, hogy kéklik valami. Nem is sejtettem, hogy esetleg különleges dolog lehet, de mégis nagyon megörültem neki. Majd, amikor az idősebb, tapasztaltabb szaktársaim reakcióját láttam, akkor gondoltam először arra, hogy ez talán egy érdekesebb lelet, mint ahogy én gondoltam. Mindenki hirtelen teljes örömben tört ki körülöttem. Az én örömöm pedig még nagyobb volt.
– Ez volt az első terepgyakorlatod – mire számítottál, és mennyire volt más a valóság?
– A tanév során, az órák keretein belül nagyon sokat meséltek nekünk az ásatásokról. Idősebb szaktársaimtól is sok történetet hallottam, hogy hogyan is zajlik a munka. Ezek alapján nagyjából el tudtam képzelni milyen is lesz majd, lényegében az történt, mint amire számítottam.
– Hogyan zajlik egy átlagos nap egy ásatáson?
– A hétfői napunk később kezdődik, mint a többi, mert ekkor utazik mindenki az ásatás helyszínére. Körülbelül ilyenkor reggel 8 órakor kezdünk és délután 3 óráig tart a munka. A többi napunk jóval korábban indul, már reggel 5 órakor kezdődik a munka, de ilyenkor csak délután 1-ig tart. Napközben igyekszünk minél többet haladni, próbálunk az alaposság mellett a gyorsaságra is figyelni, persze ez kezdőként nem mindig sikerül. Melegebb, napos napokon több szünetet szoktunk tartani, körülbelül óránként, amit mi csak árnyékszünetnek nevezünk. Ha ez nem szükséges, akkor a hosszabb reggeli szünetünk mellett csupán néhány rövidebb szünetet tartunk.
A késő római kor köszönt vissza
– Mennyire volt nehéz a leletet biztonságosan kiemelni a földből?
– Szerencsére nagyon szépen egyben látott napvilágot, úgymond csak kifordult a földből. Így igazából nem volt semmi nehézség a kiemelésében. Körülötte került elő több fémlemezke, inkább ezek összegyűjtése volt a nehezebb, ugyanis nagyon sok apró darabka volt.
– Mit lehet tudni a figurák koráról és feltételezett funkciójáról?
– A figurák kora a késő római korra tehetőek, körülbelül 2000 évesek lehetnék. Valószínűleg egy fa tárolóedény részei, pontosabban lábai lehettek. Az edény bronzlemezekkel borított volt, és ehhez a díszítéshez tartoztak a kis figurák is.
– Milyen szerepet játszott a csapatmunka a felfedezés során?
– Rengeteget számított a csapatmunka. A mi szelvényünkben négyen dolgoztunk azon a héten. Nem túlzok, az egész héten nem találtunk igazából semmi értékelhetőt, péntekre már nem is reméltük, hogy bármi is előkerülhetne. Már a nap végén jártunk, amikor végre előbújt a figura. Egy emberként örültünk a különleges leletünknek, hiszen végül is ez egy hosszú közös munka eredménye, csak éppen én lehettem a szerencsés, aki konkrétan rátalált. A hét folyamán nagyon sokat tanultam társaimtól, amiért rendkívül hálás vagyok nekik.
– Melyik pillanat maradt meg benned legélénkebben ebből a nyári ásatásból?
– Hazudnék, ha nem az első emberke megtalálását említeném, ugyanis az volt a legemlékezetesebb. A közös öröm és az érzés, hogy ez valami különleges tárgy, felbecsülhetetlen. Mindig is igazán emlékezetes történés marad az életemben az első érdekes leletem megtalálása.
– Miért döntöttél úgy, hogy régészetet tanulsz, és hogyan jutottál el az ELTE-re?
– Kicsi korom óta érdekelt igazából minden, ami régi és történelmi időkhöz köthető. Nagyon sokáig azonban eszembe sem jutott, hogy ezzel ténylegesen foglalkozhatnék. Az ELTE nyílt napján úgy döntöttem, hogy meghallgatom a régészet szakos bemutatót, amely után sokat gondolkodtam, és végül éreztem, ez lesz az én helyem.
Szíve a római kor felé húzza
– Milyen szakmai terveid vannak a jövőre nézve?
– Korábban a középkor ragadott meg jobban, de most úgy érzem, hogy a szívem a római kor felé húz igazán. Ezzel a korszakkal szeretnék foglalkozni, ezt biztosan tudom. Azon belül azonban nem tudnék egyelőre egy konkrét dolgot mondani, ugyanis nagyon sokrétű. Nagyon sok minden van, amit még nem tudok. Sok mindent kell még tanulnom, tapasztalnom ahhoz, hogy erre ténylegesen válaszolni tudjak. Annyi viszont biztos, hogy igyekszem minél több energiát fordítani jövőbeli céljaim eléréséhez.
– Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik hasonló pályát fontolgatnak?
– A régészet rengeteg lehetőséget tartogat. Talán kicsit közhelyes, de én úgy gondolom, ha valakinek tényleg ez az álma, akkor ne habozzon belevágni. Sokat gondolkodtam, hogy egyáltalán nekem való-e a régészet, de abszolút nem bántam meg, sőt csak biztosabb lettem benne, hogy ez az én pályám, ez az, amivel foglalkozni szeretnék. Összességében csak ismételni tudom magam, akinek ez a szíve vágya, az csinálja. Senki ne féljen elkezdeni.
- Zentai Laura Mosonmagyaróváron született, az Ujhelyi-iskolában végezte általános iskolai, a Révai-gimnáziumban középiskolai tanulmányait.
- Jelenleg az ELTE régész szakos hallgatója.
- Neve a kétezer éves római kori leletek kapcsán vált ismertté.