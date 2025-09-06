Két évezredes leletekre bukkant Laura az első ásatásán

A mosonmagyaróvári Zentai Laura, az ELTE régész-hallgatója első ásatásán a komáromi Brigetio lelőhelyen több mint 2000 éves szobrokat talált. Élményeiről kérdeztük.

A régész-hallgató, Zentai Laura a szenzációs leleteivel, melyekre első ásatásán talált rá.

Régész siker: nem is sejtette, hogy milyen különlegességre bukkant

– Milyen érzés volt, amikor először megláttad a bronzfigurákat a földben?

– Őszinte leszek, először nem is tudtam, hogy mit látok, csak annyit láttam a föld tetején, hogy kéklik valami. Nem is sejtettem, hogy esetleg különleges dolog lehet, de mégis nagyon megörültem neki. Majd, amikor az idősebb, tapasztaltabb szaktársaim reakcióját láttam, akkor gondoltam először arra, hogy ez talán egy érdekesebb lelet, mint ahogy én gondoltam. Mindenki hirtelen teljes örömben tört ki körülöttem. Az én örömöm pedig még nagyobb volt.

– Ez volt az első terepgyakorlatod – mire számítottál, és mennyire volt más a valóság?

– A tanév során, az órák keretein belül nagyon sokat meséltek nekünk az ásatásokról. Idősebb szaktársaimtól is sok történetet hallottam, hogy hogyan is zajlik a munka. Ezek alapján nagyjából el tudtam képzelni milyen is lesz majd, lényegében az történt, mint amire számítottam.

– Hogyan zajlik egy átlagos nap egy ásatáson?

– A hétfői napunk később kezdődik, mint a többi, mert ekkor utazik mindenki az ásatás helyszínére. Körülbelül ilyenkor reggel 8 órakor kezdünk és délután 3 óráig tart a munka. A többi napunk jóval korábban indul, már reggel 5 órakor kezdődik a munka, de ilyenkor csak délután 1-ig tart. Napközben igyekszünk minél többet haladni, próbálunk az alaposság mellett a gyorsaságra is figyelni, persze ez kezdőként nem mindig sikerül. Melegebb, napos napokon több szünetet szoktunk tartani, körülbelül óránként, amit mi csak árnyékszünetnek nevezünk. Ha ez nem szükséges, akkor a hosszabb reggeli szünetünk mellett csupán néhány rövidebb szünetet tartunk.

A késő római kor köszönt vissza

– Mennyire volt nehéz a leletet biztonságosan kiemelni a földből?

– Szerencsére nagyon szépen egyben látott napvilágot, úgymond csak kifordult a földből. Így igazából nem volt semmi nehézség a kiemelésében. Körülötte került elő több fémlemezke, inkább ezek összegyűjtése volt a nehezebb, ugyanis nagyon sok apró darabka volt.