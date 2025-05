Hagyományőrző majális az óvári várnál: májusfát is állítottak – fotók

A Városi Majális Mosonmagyaróváron idén két napon keresztül fogadta a szórakozni vágyókat. Május elsején a Wittmann park mellett a magyaróvári vár környéke is ünnepi hangulatba "öltözött", itt szervezték meg a hagyományőrző programokat.

Hagyományőrző majális az óvári várnál.

Fotó: Kerekes István

Hagyományőrző majális

A májusfa állítás hagyományába Galgóczi Attila, a Halászi Hagyományőrző Egyesület elnöke avatta be az érdeklődőket. A színes szalagok feltűzése után a férfiak, legények és kisfiúk együttes erővel állították fel a díszes fát a vár mellett. Az egyesület hagyományőző programokkal is készült a gyermekeknek, akik a régi munkákkal ismerkedhettek meg, és kosaras körhintára is szállhattak.

Közben a Szigetközi Szatyor vásározói is kitelepültek, és kínálták kézműves termékeiket, az ízes finomságoktól az egyedi kézműves alkotásokig.