Többször is megfenyegették a riportert

Magyar Péterék vasárnap a színpadon jelentették be: támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását. Korábban képviselői ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkij háborúpárti beszédét. Weber pedig megmondta, hogy pártcsaládjuk (aminek a Tisza a tagja) Ukrajna támogatásának a pártja. Ezek után nem véletlen, hogy az interneten ukrán zászlót raknak az ukránpárti Magyar Péter kezébe. De most Magyar Péter fenyegetéssel akar elhallgattatni. Meg akarja akadályozni, hogy eljusson honfitársainkhoz az igazság: Magyar Péter támogatja Ukrajna csatlakozását. Hiába fenyeget perrel, nem fogom leszedni Magyar Péter ukrán zászlós képét. Sőt! Segítségeteket kérem! Posztoljátok ki ti is ezt a képet saját oldalaitokon! Jusson el minden magyarhoz az igazság!