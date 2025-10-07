Vigyázzon! A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő AI-videó terjed a neten

Az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja.

A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik

– írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.

A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál.