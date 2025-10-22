október 22., szerda

Rengeteg a sérült

58 perce

Iskola falának csapódott egy busz Szolnokon – mentőhelikopter is érkezett

Címkék#Szolnok#busz#baleset

Egy helyi autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe szerda reggel. A Szoljon.hu információi szerint a balesetnek harminc könnyű és négy súlyos sérültje van.

MW
Iskola falának csapódott egy busz Szolnokon – mentőhelikopter is érkezett

Iskola falának rohant egy busz Szolnokon

Forrás: szoljon.hu

Fotó: Mészáros János

Szandaszőlős felől érkezett az a helyijáratos busz, amely letért az útról a szolnoki Szabadság téri körforgalomban és a járdára szaladt, majd a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött – írja a szoljon.hu hírportál.

A sérültek mentésében a tűzoltók is részt vettek 
Fotó: szoljon.hu/Mészáros János

A helyszínen rengeteg ember gyűlt össze, köztük diákok és aggódó szülők igyekeztek információt szerezni. A lap helyszíni tudósítója szerint a rendőröknek időnként szó szerint az elzáráson kívülre kellett tessékelniük az embereket.

Az elsődleges információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, pontos adatok csak később várhatóak, hiszen a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. A városba két mentőhelikopter is érkezett, a gépek a Rózsaparkban tudtak landolni.

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el.

A képgalériáért és a helyszínen készült felvételért kattintson!

 

