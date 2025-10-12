október 12., vasárnap

1 órája

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit

Címkék#bomba#Csepel#BRFK

Közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd vették őrizetbe a férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy egy csepeli címen több postaládában is bombát helyezett el.

MW
Illusztráció

Forrás: MTI/MTVA

Fotó: Donka Ferenc

Bombafenyegetés miatt elfogtak egy férfit Csepelen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap a police.hu oldalon. A fenyegetés valótlannak bizonyult.

A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombaton este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi azt közölve, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök a helyszínen nem találtak robbanószerkezetet, a bejelentés valótlan volt.

A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén. A 44 éves M. Lászlót a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

 

