Krimi

1 órája

Zavart férfi ölte meg az édesanyját Soroksáron

Címkék#rendőrség#édesanya#Soroksár#erkély

A rendőrségre több bejelentés érkezett egy férfiről, aki lakásuk erkélyén késsel hadonászott. A kiérkező rendőrök a lakásban egy nő holttestét találták meg.

MW
Rendőrök és mentők egy társasház előtt a főváros XXIII. kerületében, az Újtelep úton 2025. szeptember 4-én

Forrás: MTI

Fotó: Mihádák Zoltán

Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután; a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte édesanyját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.

Azt írták: a rendőrség ügyeletére csütörtök délután több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek a 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van - írták.

