Gyász

1 órája

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

A délelőtti órákban megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül a közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Egy kutyás keresőcsapat találta meg a szeptember 7-én délelőtt az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

A huszonhét éves lány a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. 

Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt. A fiatal lány három helyen is tölthette volna az éjszakát, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. A Vaol szerint akkor lett gyanús, hogy Kaszás Nikolett eltűnt, amikor másnap kiderült, hogy egyik helyen sem járt. A portál úgy tudja, az eltűnt

Kaszás Nikolett barátja Prágában késő éjjel kapott tőle egy üzenetet – de az nem a lány telefonjáról, hanem egy számítógépről érkezett.

Könnyen lehet, hogy valaki azt akarta láttatni, hogy a lánnyal minden rendben van, igaz, egyelőre erről nincs hivatalos információ. Másnap a munkahelyén sem jelent meg Kaszás Nikolett, így a rendőrség azonnal keresni kezdte. Felmérték a családi és baráti kapcsolatait, begyűjtötték az összes elektronikus eszközét, a párját kihallgatták, és a kutató-mentők a Pilisben kezdték keresni.

A Bors információi szerint a rendőrség Kaszás Nikolett exbarátját is kihallgatta. A megtalált holttestről annyit közöltek, hogy a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt egyelőre nem adtak a nyomozás érdekeire való tekintettel. 

 

