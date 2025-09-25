Teó, a hűséges négylábú – Orbán Viktor is méltatta a hősies kutyát

„A hősök nem mindig két lábon járnak” – írta Orbán Viktor az Országos Mentőszolgálat egyik bejegyzéséhez, kiemelve a hősies négylábút, Teót.

A mentőszolgálat beszámolója szerint egy idős nőhöz riasztották az ercsi mentőgépkocsit, aki kutyasétáltatás közben esett el. A bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását.

Az aggódó hozzátartozó azonban egy pillanatra sem akart elmozdulni a nő mellől, és Teó, a kutya, hűségesen mellettük maradt.

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. A hölgy kutyusáról, Teóról van szó, aki bár barátságos volt a bajtársainkkal, türelmesen figyelte a vizsgálatokat, de hallani sem akart arról, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját

– számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat.