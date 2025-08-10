augusztus 11., hétfő

A vízpart veszélyeire figyelmeztet a rendőrség (videó)

Címkék#vízpart#gyerek#strandidő#Budapesti Rendőr-főkapitányság

Ne hagyjuk a gyermekeket egyedül – figyelmeztet a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A vízpart veszélyeire figyelmeztet a rendőrség (videó)

Egy pillanatra se hagyjuk egyedül a gyereket a vízparton

Forrás: Shutterstock

Fotó: S.Borisov

„A vízparton minden pillanatban legyen a szemünk a pályán. Vagyis a vízen. Igazi strandidő köszönt ránk ismét, de a vízparton, a strandonon mindig figyeljünk oda a gyerekekre, ne hagyjuk őket egyedül még a gyermekmedencében sem” – figyelmeztet videójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az utóbbi hetekben több tragédia is történt, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha jobban odafigyelnek az érintettek.

 

 

