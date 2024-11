Angelikának augusztus 2-án veszett nyoma dunaszekcsői otthonából. A szülei mindennap imádkoztak, hogy végre hazakerüljön az eltűnt kislány, azonban erre nem sok esélyt láttak. Ám az egyik nap kaptak egy ismeretlen férfitól egy telefonhívást.

„Mi még mindig nem fogtuk fel” – mondta a 15 éves Horváth Angelika édesanyja, Ágnes. Ő és a tini édesapja mindent tűvé tett az eltűnt kislány után, de az idő múlásával egyre kétségbeesettebbek lettek – derül ki a Bors cikkéből.

Aztán október 25-én az édesanyát felhívta egy ismeretlen férfi.

„Egy idegen férfi volt a vonalban. Azt mondta nekünk, hogy: «Ne aggódjatok, a lányotok jól van. Már két és fél hónapja idegeskedtek, de jól van. Menjetek ki a buszmegállóba, busszal fog hazamenni Angelika.» Mi ki is mentünk a lány apjával, vártuk őt és kiderült, hogy valóban úgy van, ahogy a férfi mondta. A lányom leszállt a buszról. Végre hazajött!”

Ágnes és a párja először meg sem tudott szólalni örömében.

Annyira örültünk, az apja annyira sírt, hogy alig lehetett megnyugtatni őt, én még mindig remegek

– mondta tovább.

Angelika 3 hónapig bujkált

Forrás: Bors / olvasói fotó

Így van most Angelika

„Hazavittük és megetettük, de szegénykém alig bírt enni. Igazából ő is nagyon meg volt szeppenve, nem nagyon beszélt, de rögtön elnézést kért tőlünk. Kiderült, hogy ezzel a 27 év körüli férfival pincékben élt, ott bujkáltak. A zsebpénzét élték fel, majd eladták a telefonját, mert már nagyon éhesek voltak.”

Angelika figyelte a róla szóló keresési posztokat és az édesanyja üzeneteit is.

Azt mondta, hogy látta, hogy miket raktam ki és azt is, hogy mennyire meg vagyunk ijedve, de azért nem reagált, mert akkor megtudtuk volna, hogy hol van

– meséli az édesanya.

Hogyan tovább?

„Azt mondta, hogy azért jött végül haza, mert nagyon aggódott értünk. Jelenleg egy rokonnál van, ahol vannak gyerekek. Őt is és minket is komoly trauma ért, így meg kell nyugodnunk, hogy utána át tudjuk beszélni a folytatást” – mondta a lapnak Angelika édesanyja.

Ágnes azt is elmondta, hogy amikor hazavitték a lányt, értesítették a rendőrséget. Angelikának majd be kell mennie kihallgatásra a rendőrségre, azután újra járhat iskolába is.