Javításra adta át egy autós BMW típusú személygépkocsiját ez év augusztus végén egy bábolnai férfinek. A felek megbeszélték, hogy az autóval kizárólag a szerelő közlekedhet a műhelye és lakóhelye között. Ennek ellenére a 43 éves férfi a járművel több alkalommal, különböző útvonalakon is közlekedett. Megszegett ígéretét azzal is tetézte, hogy nőismerősének is megengedte a jármű használatát, aki szeptember 1-jén Győrben azzal balesetet is okozott. A személygépkocsiban 1 millió forintos anyagi kár keletkezett.

A büntetőeljárás keretében a rendőrség a bábolnai elkövetőt nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette, míg társát jármű önkényes elvétele bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Az ügyben a Győri Rendőrkapitányság az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a Győri Járási Ügyészségnek.

Fotó: police.hu