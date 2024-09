Több tűzoltóautó vonult ki augusztus 30-án Biatorbágyon, amikor a Felsőpátyi úton – az út szélén, veszélyesen közel egy lakóházhoz – kigyulladt egy aszfaltozógép. A Ripost értesülései szerint a munkagép álló helyzetben, egyik pillanatról a másikra borult lángba. A helyzetet csak veszélyesebbé tette, hogy a teherkocsin több gázpalack is volt, amelyek közül nem egy fel is robbant.

A helyiek azonnal odarohantak segíteni, miközben értesítették a tűzoltókat, akik több kocsival érkeztek a helyszínre. A környékbeliek szerint félelmetes volt a terjedő tűz látványa, főleg úgy, hogy tudták: a tulajdonos valószínűleg bent tartózkodik a házban. Őt többen is megpróbálták kihívni az épületből, feltételezhetően ez sikerült is.

Szerencsére a lángok nem érték el a lakóházakat

Forrás: Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szerencséjére, ugyanis a kocsit is megrázó detonáció még a ház ablakait is kirobbantotta. Hála a gyors cselekvésnek végül senki nem sérült meg, de az anyagi kár így is jelentős, akár több tízmillióra is rúghat.

Döbbenetes mellékszál

A helyi polgárőrség azonban igencsak felháborító dologról számolt be az esettel kapcsolatban. Közösségi oldalukon elmondták, hogy a sok segítő szándékú ember mellett felbukkant egy-egy pofátlan honfitársuk is:

Tudjuk, hogy az emberi butaság hihetetlen mértékű tud lenni. Az még valahogy magyarázható, hogy egy részeg nem ért a szép szóból, és folyamatosan el kell zavarni a robbanó palackok mellől, de hogy egy szülő viszi oda a gyerekeit fényképezkedni, és még neki áll feljebb, amikor elküldik, az túlmegy minden észszerű határon

– írták a polgárőrök.