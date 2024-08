Azoknak a lakóknak, akik több mint 60 évvel ezelőtt a Róna utca (akkor Lumumba utca) 224-ben lévő házban éltek, valószínűleg örökre az emlékezetébe vésődött 1961. augusztus 6., amikor a Malév HA-TSA lajstromszámú repülőgépe az épületbe csapódott. A repülőgépen mindenki meghalt, de a lakóházban tartózkodók között is voltak áldozatok.

Összesen harmincan vesztették életüket, ebből négy fő a repülőgép személyzete volt, a huszonhárom utas között hat gyermek volt, illetve a zuglói ház kertjében elhunyt három személy, egy 20, egy 17 és egy 13 éves fiatal. Ők éppen az egyikük kerékpárját szerelték az udvaron. A ház romjai közül egy súlyosabban sérült felnőttet és egy könnyebben sérült három hónapos csecsemőt is kimentettek.

A szerencsétlenséget sokan látták-hallották, és szerették volna a légi katasztrófa okát megtudni, de az akkori rendszer csupán minimális tájékoztatást adott a balesetről.

Csupán szűkszavú híradás jelent meg a tragédiáról

Forrás: Metropol / Népszabadság archívum

Végzetes sétarepülés

Malév sétarepülése közkedvelt volt annak idején. A különleges városnéző túra során az apró utasszállító állandó útvonalon, néhány száz méterrel a város felett közlekedett. 1961. augusztus 6-án a végzetes baleset előtt már aznap az ötödik útjára indult el a gép 15 óra 44-kor Ferihegyről.

A tragédiának több oka is volt. Elsőként a gép túlzsúfoltsága: 20 fizető utas mellett három (két nő és a szerelő szomszédjának a fia) vendég utas is a fedélzeten volt, akik a személyzet ismerősei voltak. Emellett a pilóták az egyik hölgyismerőst beengedték a pilótafülkébe, illetve a vendég fiú és a másik hölgy is a rádiótávírász helyén ült. Azaz a négyfős pilótafülkében, ahol általában a kapitány, a másodpilóta, a szerelő és a rádiótávírász tartózkodott, most egyszerre heten voltak és ebből többen nem a feladatukat látták el.

Később az is kiderült, hogy a fizetős utasok sem voltak bekötve. Mindezeken túl a gép kapitánya és az első tisztje eltértek a menetiránytól, és - mivel vélhetően imponálni szerettek volna a hölgyvendégeknek - kunsztokat kezdtek a géppel bemutatni. Ez a földről is látszott, sok járókelő mesélte, hogy nagyon furán repült a gép, láthatóan nem megfelelő módon.

A gép hátára fordult, és a bekötetlen utasok kiestek az ülésükből, majd 16 óra 56 perckor a repülő becsapódott a Lumumba, ma Róna utca 224. számú emeletes házba.