Hétfőn az elmérgesedő szomszédi viszony volt az egyik téma a Rádió1-en futó Balázsék című rádióműsorban (best of), szúrta ki a mandiner.hu.

A beszélgetés során hallgatói üzeneteket is beolvastak. Ekkor érkezett egy üzenet, amely szerint a szomszéd megette a család kutyáját.

Balázsék az iszonyú hír hallatán egyből felhívták az SMS íróját, hogy kiderítsék, valóban megtörténhetett-e ez a szörnyűség. A beszélgetés alapján viszont beigazolódott, hogy megtörtént. Az üzenet írója felvette a telefont és elmesélte, hogy az Alföldön éltek korábban, és ott történt, hogy a szomszédban élő balhés családnak nem tetszett, hogy ugat a család németjuhásza.

Egyik nap nem találták a kutyát, ám feltűnt nekik, hogy a szomszédnál bográcsban főznek, a bogrács mellett pedig meglátták a kutyájuk bundáját.

A szomszéd nem is tagadta a tettét, sőt, még a kutya láncát is visszaadta később és azt is elmondta, azért tette, mert zavarta a kutya ugatása.

Az is kiderült, hogy végül nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert kisgyerek volt a családjukban, ám mindenkit nagyon megviselt a szomszéd gyomorforgató tette.