Nem ez volt az első alkalom, hogy kisgyerekkel erőszakoskodott

Azóta kiderült, hogy a férfi, aki a kisfiút bántalmazta, a csoport egyik kísérője volt, és nem ez volt az első eset, hogy agresszíven lépett fel.

A Ripostnak egy 15 éves fiatal azt mondta, tisztán emlékszik rá, látszott az edzőjén, hogy agresszív. Felidézte, hogy a nagykátai víztorony melletti pályán volt karateedzése, éppen bemelegítettek, a fiú azonban dekoncentrált volt. Aztán egyik pillanatról a másikra az edzője nagy erővel megpofozta. Utána annyit mondott:

Mért nem tudsz figyelni? Összevissza bambulsz! Itt van az új gyerek, de ő is ide tud figyelni

– idézte az edzője szavait. A fiatal arról is beszélt, ugyan gondolkodtak a feljelentésen, de mivel nem volt az esetről kamerafelvétel, így nem volt mit tenni, elengedték a dolgot. A férfi népszerűsége miatt pedig úgy gondolták, hogy bizonyíték nélkül nem hinnének neki. A fiatalt, a szülei végül úgy döntöttek, kiveszik a Yakuzák SE-ből és többet nem ment ehhez az edzőhöz.

A gyermekbántalmazásról közzétett videó futótűzként terjedt a közösségi médiában, amelyre több érintett is reagált, köztük egy édesapa, aki szemtanúja volt egy esetnek. A Ripost kiszúrta egy édesapa kommentjét is, amelyben azt írja, néhány éve egy parkolóban került összetűzésbe az egyesület elnökével, és akkor is egy kisfiúval volt agresszív, aki már sírt a parkolóban. Azzal folytatta: