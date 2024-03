Meghalt egy 5 hónapos csecsemő Kálban, március 3-án, vasárnap reggelre. Erről a heol.hu egy olvasója beszélt a portálnak, azt is hozzátéve, hogy szerinte az édesanyja okozhatta gyermeke halálát.

A névtelenséget kérő informátor meg is indokolta, hogy miért feltételezi az anyai felelősséget: a nő rendszeresen magukra hagyta kisgyerekeit, akik két-háromévesen gyakran szaladgáltak az utcán. Erre ő is, de más utcabeliek is felhívták az illetékes hatóságok figyelmét, de "nem történt semmi".

– Előfordult, hogy én magam hívtam ki a gyámügyeseket, mire a nő képes volt rendőrt hívni ránk – fogalmazott a helyi lakos.

Olvasónktól megtudtuk azt is, hogy mi az oka annak a feltételezésének, nem bölcsőhalálról van szó, mint amit az elhunyt anyja állít: látott fotót, amin fel van fújódva a hasa a kicsinek és az orra, s szája környékén zöld váladék látszik.

Hozzátette azt is, hogy nem érti miért maradhatott szabadlábon a nő mindezek után. Tény ugyanakkor, hogy a másik három gyereket az eset óta nem látni a ház körül.

A portál megkereste az ügyben a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Azt kérdezték az öthónapos csecsemő halálával kapcsolatban, hogy igaz-e az, amit olvasóink jeleztek.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a megyei portál kérdésére közölte: "Elektronikus úton a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az említett esettel kapcsolatban a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán indult büntetőeljárás, annak részleteiről jelenleg nem adunk bővebb tájékoztatást."

Morvai János, Kál polgármestere elmondta: mind a hivatal, mind pedig a – káli székhelyű, hat települést ellátó – Tarna-menti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előtt ismert volt a problémás család.

– Amint a tragikus sajnálatos esetről tudomást szereztem vasárnap, azonnal hívtam a szolgálat vezetőjét. Az igazgató asszonytól megtudtam, hogy március 5-ére volt előjegyezve mind a négy gyermek állami gondozásba vétele

– mondta a nagyközség polgármestere.

Az is kiderült, hogy a problémák akkor eszkalálódtak a családban, amikor az anyuka és a vele együttélő párja karácsony környékén összevesztek és a férfi elköltözött – bár a gyerekeken ezt követően is próbált segíteni, pelenkát, élelmet vitt rendszeresen.