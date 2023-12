Brutális baleset törte ketté a mindössze 24 éves, sugárzó, fiatal nő, Sujbert Melánia és családja életét, március 18-án. Ahogyan arról többször is beszámoltunk, aznap a betegeskedő Meli csupán barátnőjével ugrott el a lakásuktól alig másfél kilométerre lévő pizzériába, de mivel nem érezte jól magát, hamar haza akart jutni - írja a Ripost.

Ekkor ajánlott fel neki egy fuvart a pizzériában ücsörgő két férfi, K. Kristóf és H. László. Meli egyiküket ismerte is, így bízott bennük, el is fogadta a hazaszállítást. A két férfi azonban nem állt meg Meliék házánál, tovább száguldott a fiatal nővel, majd nem sokkal később egy fának rohantak. Bár a két férfi karcolásokkal megúszta az esetet, Meli kizuhant a kocsiból, és súlyosan megsérült. Melánia édesanyja korábban is beszélt róla:

kiderült, hogy többen is megálltak segíteni, a két férfi azonban letagadta, hogy hárman utaztak volna a kocsiban. A sofőr azt is elhallgatta, hogy ittasan ült a volán mögé. A kiérkező mentősöknek, rendőröknek és tűzoltóknak azt állították, hogy a balesetet egy vaddisznó okozta.

Az egyik tűzoltó azonban rátalált a haldokló Melire, akit ezután a mentősök próbáltak újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni. A gyászoló édesanya azóta is harcol lánya igazáért. Most a Ripostnak elmondta: újabb csatát nyert, ugyanis megkapta a mentőszolgálat jelentését, melyen a férfiak kijelentik: nincs sérültje a balesetnek.

Megvan a mentőszolgálat jelentése, amint a mentésirányítónak mondják, hogy vaddisznóval ütköztek, és anyagi kár történt, de személyi sérülés nem. Ez a legfontosabb, mert ez bizonyítja, hogy az esélyt sem adták meg a kislányomnak, hogy túlélje a balesetet

- mondta könnyes szemmel Sujbertné Margit. Az édesanya arra is gyanakszik, hogy lányát kivették a kocsiból, és úgy helyezték a bokor alá.

Magzatpózban találtak rá az én kicsikémre. Ilyen becsapódásnál ilyen pózban nem esik oda senki

- magyarázta az asszony. Azt is elárulta, hogy a vadászokkal is felvette a kapcsolatot, akik megerősítették: a térségben nincsen vaddisznó.

Megküldték a választ, mely szerint a környéken nincsen sem vadtevékenység, sem vadászat, sem vaddisznó. A lányom egy ártatlan áldozati bárány, a semmiért kellett meghalnia. Ez nem közlekedési baleset, ez nem diszkóbaleset, ez szándékosság volt. Ő jóhiszeműen ült a kocsiba, egy száguldó ketrecbe

- szögezte le sírva az összetört édesanya.