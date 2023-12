A HelloVidék birtokába jutott rendőrségi összesítés szerint a vizsgált időszak alatt jelentősen megugrott a lopások száma, de ugyancsak nőtt a csalások mértéke is. A visszatérő elkövetési módok mellett továbbra is nagy gondot okoz még a kábítószer-kereskedelem, rablás, önbíráskodás, és a garázdaság is.

Nem tudni, hogy a magasabb mutató mögött a bűnözés tényleges növekedése vagy az eredményesebb felderítés áll, azonban a rendőrség úgy véli, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatóságok prevenciós munkája sikeres, a lakosság önvédelmi reflexei pedig javultak.

A következő számok a 2022. I-X. és a 2023. I-X közötti időszakban vizsgált statisztikai adatokat mutatják.