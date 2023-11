Krimi 36 perce

Veronai busztragédia: mégsem a magyar buszsofőr volt a hibás?

A 2017- ben bekövetkezett tragédia ügyében több per is folyik az olasz bíróságokon. Ezek egyikén állt be a hatalmas fordulat.

Olasz tűzoltók által készített felvétel a magyar diákokat szállító, kiégett autóbuszról az olaszországi A4-es autópályán egy veronai csomópontnál 2017. január 21-én Forrás: MTI/EPA Fotó: VIGILI DEL FUOCO HANDOUT

A szörnyű baleset a veronai autópályán következett be hat éve, egy hideg, januári éjjelen. Az áldozatok mind egy franciaországi sítúráról tartottak hazafelé, amikor San Martino Buon Albergo községnél, a várost elkerülő keleti lehajtó közelében buszuk előbb a szalagkorlátnak, majd egy híd pillérének rohant, kigyulladt és porig égett, 18 utas halálát okozva. A buszt vezető V. Jánost hat év fogházra ítélték, büntetését Magyarországon tölti, bár ítéletét a mestrei bíróság mondta ki. Centiken múlott... Az ügy azonban itt még nem zárult le. A vétkes sofőrön kívül az autópálya tervezőjének, építtetőjének, üzemeltetőjének felelősségét is vizsgálja egy bíróság Veronában. Legutóbbi ülésükön a közúti áldozatok hozzátartozóit képviselő olasz szervezet által felkért szakértőt hallgatták meg. Alessio Maritati régi motoros a szakmában, számos balesetről adott már szakvéleményt. Így kezdte a beszámolóját: A baleset nem következett volna be, ha a híd pillére és az ahhoz nagyon közel épített szalagkorlát biztonságos lett volna. 58 centi helyett 220 centinek kellett volna lennie a köztük lévő távolságnak. A busz nem haladt nagy sebességgel, a megengedett határon belül volt, a korlát azonban nem látta el terelő funkcióját, a tőle alig több mint fél méterre épített pillér pedig kifejezetten veszélyes volt. Így összegzett a szakértő, aki szerint a felelősség kizárólag a sztráda tulajdonosát terheli. Ez egy eredetileg állami autópálya cég, amit 2003-ban alakítottak át részvénytársasággá, ahol magánbefektetőké lett a többségi tulajdon. Jól jöhet a sofőrnek A mostani, rendkívül részletes tanulmány még jól jöhet az éppen börtönben ülő magyar buszsofőrnek is, ugyanis az áldozatok hozzátartozói tőle is számítanak majd kártérítésre, de ennek mértéke jóval alacsonyabb lehet az eddig vártnál. Az olasz joggyakorlat szerint a hozzátartozóknak egymillió eurót (mai árfolyamon 377 millió forint) ítélhet meg a bíróság. Ezt az összeget a vétkes félnek, itt tehát a sztráda tulajdonosainak kell majd állnia – legalábbis a szakértői vélemény ezt a verziót erősíti. A perben egyébként még a két tervező és a korlátok biztonságát tesztelő cég tanácsosának felelősségét is firtatják. Az eljárás évek óta folyik, de a bíróság még nem hozott ítéletet az ügyben - írja a Bors.

Ezek is érdekelhetik