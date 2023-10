Kiraboltak hétfőn egy idős asszonyt Orosházán, aki később elhunyt. Az orosháziak számára hamar nyilvánvalóvá vált, ki volt az idős hölgy. Az orosházi református iskola utcafrontján kedden este dr. Csizmadia Sándorné Zsuzsika néni emlékére égtek a mécsesek.

Akik ismerték, tisztelték, szerették őt, napok óta részvétnyilvánításaikkal biztosítják együttérzésükről a hozzátartozókat – írja a beol.hu.

A beol.hu számolt be arról, hogy hétfőn reggel rablás történt Orosházán: egy nő hátulról odalépett egy idős asszonyhoz, kitépte a kezéből a táskáját és elmenekült. A kirabolt nő elesett és megsérült. Egy arra járó ismerősétől kért segítséget, ő értesítette a rendőrséget. Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei egy órán belül kiderítették, hogy ki gyanúsítható a rablás bűntett elkövetésével. A 17 éves orosházi nőt nem sokkal később elfogták és őrizetbe vették. A rendőrség később megerősítette az információt, miszerint az idős nő elhunyt. Azt, hogy van-e összefüggés a történtek és a haláleset között, vizsgálják.

A gyertyagyújtáson a nyugdíjas tanító egykori diákjai, ismerősei és azok az ismeretlenek is megjelentek, akik osztoznak a család gyászában.

Sokan gyújtottak gyertyát az iskola előtt

Fotó: Für Henrik / beol.hu

– Családunkból többeket tanított, halk szava, következetes pedagógusi munkássága példás volt. Nagyon szerettük – mesélte egy volt diákja. Azt is megtudtuk, Zsuzsika néni alsós osztályait vinni tovább a felső tagozaton hálás feladat volt, mert csodálatos, fegyelmezett osztályközösségeket alakított ki. Arra is emlékeztek többen, hogy az alsós szertár felelőse is volt dr. Csizmadia Sándorné. Azt otthonosan berendezte, kollégáival ott sokat nevettek, mert nemcsak a tanítványait, de a tantestület tagjait is nagyon szerette.

– Olyan halkan tartotta az óráit, fülelnünk kellett, hogy meghalljuk szavait. Ettől mi is csendes kis osztály lettünk – nosztalgiázott egy másik volt diákja a keddi megemlékezésen.

Dr. Csizmadia Sándorné tehetséggondozó, felzárkóztató munkáját, pedagógiai tudatosságát Gyermekekért emlékéremmel is elismerték.

A kedd esti gyertyagyújtás résztvevőinek egyhangú véleménye volt: ennek a szomorú esetnek nem lett volna szabad megtörténnie.