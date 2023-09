Két, jó barátságban lévő család látogatott a Livornóhoz közeli Rosignano fehér homokos strandjára szeptember 23-án. A gyönyörű természeti szépségeiről ismert hosszú partszakasz azon részét választották ki, ami a Fine folyó torkolatánál található. De a szépségnek arrafelé komoly ára van: a közeli, mosószódát gyártó üzem melléktermékei miatt fehéredett ki a tengerparti homok és attól lett mesésen kék a víz is – írja a Bors.

De a hely nemcsak erről, hanem erős, kiszámíthatatlan áramlatairól is hírhedt. Azon a végzetes napon kellemes, délnyugati szél fújt, a két családapa és két gyermekük együtt fürdött.

A szemtanúk szerint a szülők megérezhették a veszélyt, mert még partra segítették a kicsiket, de ők már nem tudtak kiérni a homokos fövenyre.

Egy alattomos áramlat elragadta őket és nagyon gyorsan sodorni kezdte, pillanatokon belül már kétszáz méterre voltak a biztonságot nyújtó parttól. A családtagok sikítására figyeltek fel a strandolók, de segíteni nem tudtak Ervinnek és Róbertnek.

Mindez délután fél kettőkor történt, közben az erősödő szél miatt a tenger egyre viharosabbá vált. Mentőhelikopterrel, csónakkal keresték őket, búvárok is érkeztek a strandra. A két áldozat közül az egyiket szinte azonnal megtalálták, a parton próbálták újraéleszteni, defibrillátort is alkalmaztak, mindhiába. A kétségbeesett próbálkozásokat a gyerekek is végignézték.

A barát holttestét 40 perc múltán találták meg.