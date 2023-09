Súlyos tömegkarambol történt vasárnap délután az M3-as autópályán Atkár térségében.

Az M3-as autópálya a Budapest irányába vezető oldalának 72-es kilométerében 2023. szeptember 3-án 17 óra körül több jármű összeütközött. A balesetben egy személy a helyszínen életét vesztette és - a jelenlegi adatok alapján - további három személy megsérült. Ez abból a sajtóközleményből derül ki, amelyet a police.hu-n tettek közzé.

Forrás: Agria Tv Bt.

Soltész Bálint rendőrségi sajtószóvivő elmondta: a helyszínelés idejére teljes útlezárás van érvényben, a Budapest irányába utazó járműveket a Gyöngyös-Kelet lehajtónál leterelik a pályáról, akik a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál hajthatnak vissza.

Tíz jármű érintett, több baleset is történt egymás után. Értesüléseink szerint a karambolban elhunyt utas kirepült a járműből, valószínűleg nem volt bekötve. Több súlyos sérültről is tudunk, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az egyik sérültet már el is szállította.

Forrás: Agria Tv Bt.

Az Atkárnál, az M3-ason történt baleset körülményeiről egyelőre nem tudni többet - írja a heol.hu.