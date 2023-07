Több emberen elkövetett emberöles bűntette miatt vádemelést indítványoz a januári újbudai rendőrgyilkosság gyanúsítottjával szemben a Központi Nyomozó Főügyészség, amely a férfi kényszergyógykezelését indítványozza, hangzott el a Központi Nyomozó Főügyészségen, ahol Fürcht Pál központi nyomozó főügyész és Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest Rendőrfőkapitánya tartott szerdán sajtótájékoztatót a január 13-án Újbudán történt rendőrgyilkosság nyomozásának befejezéséről - írja a Magyar Nemzet.

A nyomozás során kiderült részleteket is ismertették a sajtótájékoztatón. Terdik Tamás részletesen elmondta, mi történt január 12-én éjjel, amikor a férfi előbb betört idős szomszédjához, majd nem sokkal később a rendőrökre támadt. A kényszerképzetekkel élő későbbi rendőrgyilkos hangokat hallott kiszűrődni szomszédja lakásából, ezért azt hitte, hogy a 84 éves asszony veszélyben van. Betonbontó kalapáccsal betörte az ajtót, amikor azonban meggyőződött róla, hogy a nő biztonságban van, maga hívta ki a rendőrséget.

A sajtótájékoztatón kiderült, Sz. Szilárd eleinte együttműködő volt a kiérkező rendőrökkel, ám amikor meg akarták bilincselni, bekattant és kést rántott, rátámadt a három rendőrre, akik közül Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert halálosan megsebesítette.

Elhangzott:

a férfi a rendőri intézkedés során egy 17 centiméter pengehosszúságú tőrrel mellkason szúrta Baumann Pétert, aki ennek következtében hősi halált halt. Egy másik rendőrt a vállán, harmadik társukat pedig a combján szúrta meg a tettes.

– A támadó férfi betegségének egyik tünete az irracionális téveszme. Úgy gondolta, a rendőrök miatt veszélyben az élete, ezért elhatározta, hogy akár a megölésük árán is ki kell jutnia ebből a helyzetből. Meg akarta szerezni tőlük a lőfegyverüket is. Ezeket nem sikerült, viszont a dulakodásban a földre került kést igen

– tette hozzá a sajtótájékoztatón Fürcht Pál.

Az utcára kitörő őrjöngőt a rendőrök csak úgy tudták ártalmatlanná tenni, hogy lábon lőtték. Az ORFK vizsgálata szerint jogos volt a rendőrök fegyverhasználata. A magát drogosnak valló Sz. Szilárd először tagadta a gyilkosság elkövetését, de később beismerő vallomást tett.

A rendőrök közben az utcán nagy stresszben, sérüléseik miatt fájdalmakkal küszködve lábon lőtték a menekülő férfit, és olyan szakszerűen fogták őt le, ahogy a nagykönyvben meg van írva

– emelte ki az ügyészség vezetője.

Amennyiben a vádiratban is a kényszergyógykezelés indítványozása áll majd, azt jelenti, hogy a bíróság fel fogja menteni elmeállapota miatt a rendőrgyilkost és elrendeli a kényszergyógykezelését. Amit egyébként a gyakorlat szerint ötévente felülvizsgálnak, és amennyiben pozitív változás áll be Sz. Szilárd elmeállapotában és már nem lesz ön- és közveszélyes, akár szabadlábra is kerülhet.

A meggyilkolt Baumann Péter februárban lett volna harmincéves.