Botokkal ütöttek, de így is alig tudtak elzavarni öt megvadult kutyát egy győrszentiváni család kertjéből, miután széttépték a vizslájukat. A falka szétszedte a kerítést és a rácsot is feltépte, így jutottak át a szomszédba, ahol először egy spánielre támadtak rá. Az ott lakók próbálták szétválasztani őket, eközben az egyik állat fellökött egy idős férfit, akinek eltört a bokája - számolt be a történtekről a Tények.

A megölt vizsla a gazdáját védte, amikor a kutyák rátámadtak.

A rendőrség eljárást indított.