A teol.hu megtalálta azt a férfit, aki ismeretlen emberi maradványokra bukkant Pakson.

Néhány percre Paks belvárosától, az Ürgemezőnél gyalogosan haladt át csütörtökön délelőtt Dóczi István, amikor furcsa dolgot látott az út mellett heverni:

mintha egy próbababa lett volna deréktól lefelé. Hazafelé nézte meg jobban, amikor már észrevette a félbevágott torzóból kiálló csontot is. Ekkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen egy holttestet talált. Néhány méterrel odébb hamarosan felfedezte a felsőtestet is.

Mindkettő maradvány hasonló módon, arccal lefelé feküdt, a ruházat is egészen ép volt. Vélhetően a sokktól István azt sem vette észre, hogy a fej is hiányzott a törzsről. Ezt a rendőrök találták meg mintegy ötven méterre a többi testrésztől. Azóta kiderült az is, hogy egy nő volt az elhunyt.

A rendőrség a hírportál megkeresésére elmondta: nem találtak bűncselekményre utaló nyomot a Paksnál talált emberi testrészek, illetve a helyszín vizsgálatakor.

István azt mondja, nem szakértő, a rendőrök feladata az eset felderítése, de nem érti, hogyan lehet, hogy rövid vizsgálódás után ilyen egyértelműen kijelenteni: nem látnak idegenkezűségre utaló jelet, mint ahogy a látottak alapján szerinte az sem biztos, hogy a tetemet vadállatok téphették szét.

Neki az volt a benyomása, hogy a testet vélhetően feldarabolták. Erre utal szerinte, hogy a szerencsétlenül járt nő testrészei a körülményekhez képest rendezett pózban feküdtek, a ruházat is egészen ép volt, nem lehetett rajta esetleges vadtámadás nyomát felfedezni.

Nagyon furcsának találja azt is, hogy a koponyából az illető teljes alsó és felső fogazata hiányzik. Éppen az, ami alapján azonosítani lehetne. Azt mondja, abban is

biztos, hogy korábban nem volt itt a holttest, feltételezése szerint azt úgy hozhatták ide. Az eset helyszínétől mindössze nyolcszáz méterre élő férfi ugyanis többfelől szokta megközelíteni Paks belvárosát, ezen az útvonalon rendszeresen járt korábban, még januárban is, a legkülönbözőbb napszakokban, de soha nem látta itt a holttestet előtte.

A férfit eléggé megviselte a borzalmas eset, érezhetően még most is a szomorú élmény hatása alatt áll. Ennek ellenére azért vállalja újra meg újra a médiaszereplést és megy el a stábokkal a helyszínre, azért írja meg tapasztalatait a közösségi oldalán, hátha ezzel segít a hozzátartozóknak megtalálni szerettüket.