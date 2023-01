Csütörtökön, január 12-én éjszaka riadóztatták a rendőröket egy 11. kerületi, Lecke utcai bérházhoz. A lakótársuktól rettegő bejelentők azt mondták, a földszinten lakó Sz. Szilárd valóságos ámokfutást rendezett - írja tudósításában az Origo.

Öt rendőr érkezett a házhoz, ebből három próbálta igazoltatni a magából teljesen kikelt Sz. Szilárdot.

A rutinművelet során egy kést találtak nála, amely egy tokban volt. A fegyvert az egyik rendőr, Baumann Péter zsebre tette. Pár pillanattal később viszont olyasmi történt, amire senki nem számított. A lépcsőház világítása váratlanul lekapcsolódott, Sz. Szilárd pedig megtámadta a fiatal rendőrt.

Kétszer szíven szúrta, majd a koromsötétben hadonászott tovább, eközben pedig a másik két rendőrt is megvágta.

Az ORFK Teve utcai székházában Gál Kristóf rendőr alezredes, az ORFK szóvivője az újbudai rendőri intézkedés parancsnoki kivizsgálásának eredményéről azt mondta:

szakszerű volt a lőfegyverhasználat, a munkatársak minden képesítéssel rendelkeztek, minden kényszerítő eszközzel rendelkeztek, ami a bejelentés alapján indokoltnak látszott. A vizsgálat szerint elég rendőrt küldtek a helyszínre, nem tudtak olyan információról, ami több embert igényelt volna.

Gál Kristóf hangsúlyozta,

nem hibázott a rendőrség az újbudai rendőrgyilkossággal kapcsolatos intézkedés során. A parancsnoki kivizsgálásokat szakemberek végezték, akik nem csak erkölcsi döntést hoztak.

Azokat a szakmai tapasztalatokat, amiket a mostani esetből le tudnak vonni, beépítik majd a jövőbeli eljárásrendbe.

Emellett bizonyos posztokra, cikkekre is utalt, amelyeket dilettánsnak nevezett és amelyekre sem most, sem a későbbiekben nem reagálnak. "Lesújtó azokat olvasni, amelyek mindenféle légből kapott információkra adnak szakmaiság látszatát pótolva vélelmeket" - tette hozzá Gál Kristóf. Az emberektől azt kérte, hogy értékeljék a rendőrök áldozatos munkáját. Végül arról beszélt, továbbra is mélyen gyászolják Baumann Pétert és köszönik a társszervek részvétnyilvánítását. Elhangzott: a hős rendőr temetése zártkörű lesz.