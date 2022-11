Sásdon sokan igyekeztek, igyekeznek segíteni, a város polgármestere, Jusztinger János a szörnyű baleset után azonnal bejelentette, hogy védőnő, családsegítő, óvoda, bölcsőde szakmai segítsége és a Gyerekesély Krízisalap anyagi forrásai a rendelkezésükre állnak, pénteken a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének adományát is átadták már a családnak és gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Gondoskodtak arról is, hogy az édesapa az önkormányzat kisbuszával el tudjon jutni Pécsre a kórházba – írja a bama.hu.

Jusztinger János arról is beszámolt, hogy jártak a megsérült gyermeknél a kórházban és minden remény megvan a felépülésére.

A polgármester azt kérte a segíteni akaróktól, hogy pénzadománnyal támogassák a családot, hiszen más jellegű felajánlások is hasznosak lehetnének, de ezek gyűjtését, tárolását nem tudják megoldani. A gyűjtés célja a gyermekek felneveléséhez való anyagi hozzájárulás, egy olyan biztos bázis megteremtése, amelyre a félárván maradt gyermekek a jövőben támaszkodhatnak.