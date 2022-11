Múlt pénteken hatalmas füstre és lángokra lehetett figyelmes Maglód máskor nyugodt kertvárosa, hiszen leégett Babos László festőművész háza. A drámai képeket az eset után fia, Babos Zsili Bertalan osztotta meg pár nappal később annak reményében, hogy szerencsétlenül járt édesapján segíteni tudjon. A felhívásra máris rengetegen reagáltak, és sok pénz és adomány össze is gyűlt 3 nap leforgása alatt. A pusztító tűz a garázsban keletkezett, és rendkívül gyorsan átterjedt a ház többi részére - írja a Bors.

Autót bütykölt a garázsban apám, ekkor kapott lángra egy szikra, és terjedt át mindenhová. Nem maradt semmije, csak a munkásruhája és a telefonja a kezében!

– kezdte a festőművész fia lapunknak, aki azt is elmesélte, hogy az egész öröksége a lángok martalékává lett, és azt fontolgatja, hogy porig romboltatja a még alig-alig álló falakat, és úgy ahogy van, túlad rajta. Zsili egyébként a gyönyörű Rókusfalvy Lili műsorvezető férje, Rókusfalvy Pál veje.

– Lilinek és a gyerekeknek csak fotón mutattam meg, milyen pusztítást végzett a tűz, apám pedig meghúzza magát addig felváltva nálunk, vagy a húgomnál

– folytatta Babos, művésznevén Zsili, aki hozzátette, hogy érzelmileg is nagyon fáj a veszteség, hiszen a gyerekkori emlékei is porig égtek a tűzben.

Oda a családunk múltja, jelene és jövője. Szörnyű és szívszorító látvány apám szobrait is látni, ahogy minden megsemmisült. Pótolhatatlan veszteség, sokkoló.

Fél évszázada lakott a családi házunkban, így jó pár festményt, szobrot, megannyi értékes tárgyat halmozott fel. Ő egy igazi „bohém művész” egyébként, és most is mintha fel sem fogta volna, csak viccelődik ezen! – mesélte a szintén művész Zsili. A Bors megkérdezte: vajon az após, Rókusfalvy Pál tud-e segíteni bármiben.

Fotós: Babos Bertalan / Forrás: Bors

– Rengeteget segít az egész család, és Pali is jó fej, de ezt most a Babos család intézi. Apám és Pali egyébként nagyon más emberek… – vallotta be Rókusfalvy veje. Zsili egyébként kimentett pár kormos mementót a házból, hogy Lilivel közös gyermekeiknek, az 5 és fél éves Boldinak és a kétéves Pankának, akik ha kicsit nagyobbak lesznek, megmutathassa majd őket.

A népszerű rapper, DENIZ is posztolt a tűzesetről, aki, mint kiderült két házzal odébb lakik a porig égett háztól. Kis időre el kellett hagyniuk otthonukat, neki és családjának.