Hatalmas erőket mozgósítanak a budapesti Kovács Dávid felkutatására, aki még szeptember elején tűnt el Gyöngyösön.

A 23 éves családapa egy építési cég ügyvezetője, azért ment a Heves megyei városba, hogy az ott zajló építkezésükön kifizesse a munkások bérét, így vélhetően több millió forint volt nála. A férfinak azonban nyoma veszett, autóját másnap találták meg a gyöngyösi Kemény János utcában, benne papírjaival és pénztárcájával.

Remélik, hogy nem lesz szükség búvárokra

A rendőrség már múlt héten közölte, hogy amennyiben szükségessé válik, akkor a Kemény János utcához közeli tavat is átvizsgálják, hétfőn délelőtt pedig útnak is indult Gyöngyösre a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány egy szonárral - írja a Ripost.

A hatalmas, úgynevezett Déli-tó három méter mély, így elképzelhető, hogy a kutatás több napot is igénybe vesz majd.

„Gyöngyös felé félúton... Egy tavat vizsgálunk át szonárral, reményeink szerint nem lesz szükség búvár tevékenységre! ... ha mégis…” - írták a mentők. Korábban már bevetettek drónt, és kutyákat is, hogy a férfi nyomára bukkanjanak, de ezúttal is jelen van a Help mentőkutyás egyesület is.

Nem nyilatkozik a család

A Ripost kereste az eltűnt férfi feleségét, és édesanyját is, nyilatkozni egyikük sem szeretett volna, az édesanya azzal indokolta, hogy korábban álhírek jelentek meg fia eltűnésével kapcsolatban, azt azonban nem árulta el, hogy melyek voltak ezek. Mielőtt lecsapta a telefont kétségbeesetten még annyit mondott, hogy ők sem kapnak tájékoztatást.

A férfi rendőrségi kereső adatlapját ide kattintva tudja megnézi.