Több budapesti szülő szerint nem kaptak rendesen enni és inni a gyerekeik egy napközis táborban. Két édesanya arról számolt be a Tényeknek, hogy kiabáltak is a gyerekekkel a táboroztatók és a zsebpénzüket is kicsalták.

Sőt egy kisgyerek meg is sérült és a szülők szerint ezt sem jelezték a kísérők.

Korábban néhányan feljelentést is tettek, de a napközis tábor azóta is működik.

Borítókép: illusztráció