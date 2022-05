Rettenetesen megijedtek a diósdi szülők, miután kiderült, hogy már több gyermeket is megrémisztett egy fehér furgonos kopasz férfi. Az szerencsére nem derült ki, hogy pontosan mi volt a célja, mert a gyerekeknek sikerült elszaladniuk – írja a Ripost.

Az első esetet egy édesanya osztotta meg egy zárt Facebook-csoportban, a leírása alapján pedig más édesanya is jelentkezett, akinek csemetéjével ugyanaz megtörtént – az autó és a férfi kinézete is egyezett.

„A Szent Gellért utca végén a fiam egyedül sétált, amikor egy fehér »dobozos« autó lelassított mellette a szűk utcában, a benne ülő férfi hosszasan bámulta őt. A fiam félreállt, hogy elengedje az autót, de az megállt, és kiszállt belőle a vezetője, egy kopasz, alacsonyabb, de elmondása szerint nagyon izmos férfi. Mivel az autóval kicsit keresztben állt meg a szűk utcában, elzárta az utat a másik irányba. A fiam az autótól pár méterre állt, és épp meg akarta kérdezni, hogy segíthet-e valamiben, amikor látta, hogy a férfi fenyegetően közelít felé. Hátrált pár lépést, mire a férfi még közelebb lépett felé. A fiam nagyon megijedt, és elkezdett futni a Szabadság útra, de a férfi szaladt utána”

– számolt be az édesanya, akinek talpraesett gyermeke azonnal édesapját hívta mobiltelefonján, és szerencsére egy fiatal párba botlott, akik hazakísérték.

Az édesanya azonnal bejelentést tett a rendőrségen. Pár nappal később egy másik édesanya megdöbbenten jelezte, hogy gyermekeitől ugyanezt a történetet hallotta. „Stimmel a fehér furgon, és a pasas leírása is, múlt héten, és előtte két héttel is erről számoltak be a gyermekeim” – írta a másik édesanya, aki szintén azonnal bejelentést tett a rendőrségen, és a polgárőrséget és polgármestert is felkereste.

A szülők persze reménykednek a hatóság közbenjárásában, de most leginkább a közösség erejében bíznak, és remélik, hogy a diósdiak elkezdenek figyelni egymásra.

A városban közben más, nem ennyire nagy volumenű bűnesetek is történnek, valakik úgy tűnik, viráglopásra szakosodtak. A helyiek elmondása szerint autókkal járják a környéket, majd hirtelen megállnak, és a házak elé kitett balkonládákat, kaspókat viszik a virágokkal együtt.

Diósd polgármestere, Spéth Géza közleményt adott ki az ügyek kapcsán.

„Kedves Diósdiak! Az elmúlt napokban több bűncselekmény történt a településen, amely indokoltan jelentős aggodalmat váltott ki valamennyiünkben. Tájékoztatom a lakosságot, hogy felvettem a kapcsolatot az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjével és kértem azonnali intézkedését, valamint a fokozott rendőri jelenlétet. Az esetekkel kapcsolatos tudomásunkra jutott információkat továbbítottuk részükre. A közbiztonság javítása kiemelt céljaink között szerepel. Ígéretünkhöz híven a város térfigyelő rendszerének kiépítése folyamatban van, várható üzembe helyezése rövid időn belül várható! Addig is figyeljünk egymásra, egymás értékeire!” – írta a polgármester.

Illusztráció: Shutterstock