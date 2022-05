Henger Éva, egykori magyar szépségkirálynő és világhírű pornósztár vezette azt az autót, amely frontálisan ütközött egy idős pár személygépkocsijával Dombóvár és Kocsola között. Az idős pár, Ilona és Gábor a helyszínen életét vesztette. A felnőttfilmest rohamkocsival, míg a férjét, a sikeres producerként tevékenykedő Massimiliano Carolettit helikopterrel szállították kórházba.

Éva lányai nagyon aggódnak

Az orvosok a kórházban megállapították, hogy Évának a karja és a lába is több ponton eltört, de súlyosan megsérült a keresztcsontja is. A házaspárral együtt Magyarországra utazott a közös gyermekük, a 12 éves Jennifer is. A kislány a baleset idején nem tartózkodott az autóban, és amíg a szülei gyógykezelése tart, rokonok vigyáznak rá. A család egy közeli barátja szerint a balesetről hamar értesítette a nagyobbik lányát is Éva, az előző kapcsolatából született Mercédeszt, aki egyébként éppen egy valóságshow-ban való szereplésre készült Hondurason. A 30 éves nő felajánlotta édesanyjának, hogy kihagyja a műsort és azonnal Magyarországra utazik, de Éva ebbe nem egyezett bele. Azt mondta lányának, hogy most a karrierjére kell koncentrálnia, egyébként sem tudna most rajta segíteni.

Férje szerint túl lesznek rajta

Éva férje, Massimiliano Caroletti producer nem sokkal a baleset után a közösségi oldalán tett bejegyzésben tudatta a rajongókkal, hogy bár sérüléseik sokkal súlyosabbak, mint ami a lapokban megjelent, Évára műtét is vár, de igazi harcosok, és túl lesznek rajta.- Mindenkinek köszönöm a szeretetet! Ez a feleségemnek is szól, akit egy 200 kilométerre levő kórházba szállítottak. Bárcsak foghatnám most a kezed!Szerelmem, te soha nem adod fel! Szeretlek! - írta a férfi, aki a baleset kapcsán is nyilatkozott: szerinte nem hibáztak. A hivatalos vizsgálat azonban még zajlik, egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy ki felelős az idős házaspár haláláért.

Az idős pár azonnal meghalt

Ilonát és Gábort szomszédjuk is siratja

A Bors azt is kiderítette, kik a karambol áldozatai.

A 66 éves Ilona és a 71 éves Gábor Levél községben élt albérletben.

Korábban mindketten elváltak, de már két évtizede egy párt alkottak. Az élettársak egyik szomszédja elmondta, hogy az idősödő asszony gyermeke külföldön dolgozik, a kevés találkozás pedig nagyon megviselte Ilonát.

- Valódi szerelem volt az övék! Öröm volt rájuk nézni.Már soha többé nem látjuk, amint kézen fogva végigsétálnak az utcán – fogalmazott a pár ismerőse a Bors cikke szerint.