A kutyát azonnal orvoshoz vitték, és bár a sérülését sikeresen megműtötték, de olyan sok vért vesztett, hogy elpusztult. A dolog azért is szinte hihetetlen, mert a veszprémi futók és kirándulók által sűrűn látogatott helyre, éppen a zavarás miatt, egyáltalán nem jellemző a vaddisznó előfordulása - írja a veol.hu.

A támadásról először az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány posztja jelent meg a közösségi portálon a hétvégén.

„Tudomásunkra jutott, hogy a gulya-dombi kutyafuttatótól 10 méterre vaddisznótámadás ért egy kutyust, aki sajnos a gyors orvosi ellátás ellenére is életét vesztette súlyos sérülései miatt. Fokozottan figyeljetek oda a sétáknál, ha arra vagy más erdős részeken jártok kedvenceitekkel, mert januártól májusig fialási időszak van, s ha veszélyben érzik malacaikat, nekimennek bárkinek és bárminek.

Részvétünk a gazdinak, aki rengeteget foglalkozik négylábúival, és rengeteget segít az állatvédőknek. Elvesztett mentett kutyusa még csak ötéves volt.

Nagyon sajnáljuk, nyugodjon békében" – írták az állatvédők, akiktől megtudtuk még, hogy az eset vasárnap délelőtt 9.30-kor történt. Egy magányos vaddisznóba botlott a szerencsétlenül járt, bóklászó kutyus.

A kutyafuttató mögött, közvetlenül a földút melletti bokorban pihenő vaddisznó nekirontott a kutyának, akinek felrepedt a mája. Bár sikeres műtéten esett át Herenden, de olyan sok vért vesztett, hogy elpusztult.

A Gulya-domb környéki parkerdő területe mintegy 60-80 hektár. A terület igazán kedvelt kirándulóhely, sokan sétálgatnak vagy futnak itt, viszont éppen ezért kerülik el a helyet a vadak. Fatális véletlen, hogy a hétvégén mégis egy vaddisznóba botlott itt az egyik kutyákat sétáltató.

Fontos, hogy ilyenkor tavasszal, csak pórázon sétáltassuk a kutyát

Forrás: Molnár Sándor / veol.hu

A parkerdőben a bekerített kutyafuttatót a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. készítette, hogy elejét vegyék a futók és a kutyások közötti konfliktusoknak, és a négylábú kedvencek egy elzárt területen szabadon futkározhassanak. A váratlan vaddisznóbaleset kapcsán természetesen az erdőgazdaság véleményére is kíváncsiak voltunk.

Ugron Ákos Gábor vezérigazgató is azt hangsúlyozta általánosságban, hogy mivel a vaddisznók ellési időszakát éljük, ezért a kirándulók maradjanak a turistaútvonalakon az erdőkben, és az előírásoknak megfelelően tartsák pórázon a kutyáikat a tulajdonosaik. Mint megjegyezte, nem tudható, hogy a kutya hogyan viselkedik a vaddisznó környezetében.

Nagyon sok olyan tapasztalatuk van, hogy az otthon egyébként nagyon jámbor és békés eb másként, tőle szokatlan módon reagált a vad látványára és szagára. Emiatt most sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy ne menjen el a gazdájától a kutya a séta közben.





A területen a Sédmenti Vadásztársaság az illetékes vadgazdálkodó. Elnöke, Envert Yurt megkeresésünkre elmondta, hogy a sajnálatos eseményről csak másodkézből értesült, így a konkrét tényeket nem ismeri, de az ügyről általánosságban elmondta a véleményét.

– Az említett területen fegyveres vadászat nem lehetséges, mivel rengeteg az ember és ezek szerint a kutya is, akik mozognak a területen. A kutya gazdájának kötelezettsége, amennyiben az erdőn, illetve a mezőn tartózkodik, hogy csak pórázon viheti a kutyáját.

Azt tudni kell, hogy ilyenkor tavasztól a vaddisznók ellenek, és nagyon sok esetben kismalacokat vezetnek. Egy kutya, amelyik nincs pórázon vezetve, a vadászösztöne miatt vadászhat az ott tartózkodó vadra. Egy egészséges vaddisznó, ha csak megérzi az emberek és a kutyák szagát vagy jelenlétét, az menekül. Akkor támad csak, ha védi a kicsinyeit, illetve, ha sarokba van szorítva.

Valószínűsíthető, hogy ebben az esetben is hasonló történhetett, ami miatt ez a baleset bekövetkezett. A vaddisznónak az élő befogása ott nem lehetséges, mivel a csapdába nem csak a vaddisznó, hanem akár egy kutya is bemehet. Nagyon sajnálatos az eset, hiszen a legtöbb vadásznak is van kutyája, és mivel nekünk a kutya nem csak egy háziállat, hanem társ is egyben, így nagyon vigyázunk rájuk, mindent megteszünk az épségük megőrzése érdekében, és ezt kérjük a nem vadászó gazdiktól is – nyilatkozta a Naplónak Yurt Envert.