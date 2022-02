Egy csobbanásra felfigyelő szemfüles gyalogosnak és egy hős, zsarukból és mentősökből álló csapatnak köszönheti az életét az a középkorú nő, aki a budapesti Szabadság híd közelében zuhant bele a Dunába - írja a Bors.

Tubak Dávid főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Virág István Richárd törzsőrmester, hajóvezető éppen a környéken végezték a mentős járőrszolgálatukat a vízen, mikor befutott hozzájuk a riasztás.

"A bejelentő egy nagyobb csobbanást hallott a Szabadság híd környékén, elmondta, hogy egy sötét foltot lát sodródni a hídtól lefelé, a budai oldal térségében" – elevenítette fel a történteket Tubak Dávid.

Kollégájával nem tétlenkedtek, két percen belül odaértek a kérdéses ponthoz, ahol rögtön megpillantották az eszméletlen, sodródó testet. Rögtön tudták, hogy öntudatlan, ugyanis nem kapálódzott, csak sodródott az árral. A viharos időjárás és a gyors sodrás miatt nem volt idő tanakodni, azonnal dönteniük kellett.

Tubak DávidForrás: Police.hu

"Ez az egy esélyünk volt, ugyanis a Zöld Sziget nevű hajó felé sodródott, csak pár méter választotta el tőle, így annyi idő volt, hogy egymásra néztünk a kollégámmal, és cselekedtünk: a hajóvezető segítségével beemeltük a vízi járművünkbe, biztonságos helyzetbe helyeztük a hátsó részében, én pedig azonnal megkezdtem az újraélesztést" – mondta a hős zsaru. Miközben a hajóvezető a mentőket tárcsázta, Dávid, amíg a kikötőbe értek, folyamatosan végezte az újraélesztést. A kikötőben az odaérkező mentősökkel együtt, felváltva folytatták, nem kevesebb, mint másfél órán keresztül.

"Végül szerencsére sikerült őt visszahozni, és stabil állapotban szállították kórházba" – idézte fel Dávid, aki elmondta, hogy azután hatalmas megkönnyebbülés öntötte el őt és kollégáit.

"Csak leültem, és megkönnyebbültünk, hogy sikerült. Azóta már kétszer is érdeklődtünk az állapota felől" – magyarázta a férfi, aki azt is elmondta: nagyon hálás a kollégáknak és a mentősöknek is az emberfeletti csapatmunkáért.

"Külön szeretném megköszönni az ügyeleten szolgálatot teljesítő kollégáknak, illetve a mentősöknek, mert a kitartó és szakszerű munkájuk is kellett ahhoz, hogy ez az egész sikerüljön" – zárta a hős rendőr.

Fotók: Police.hu