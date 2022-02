P. János és H. Alexandra még iskolás korában elkerült a családjától. A szüleik nem voltak képesek gondoskodni a megfelelő nevelésükről, ezért egy kőszegi gyermekotthonba kerültek. A kastélyszerű épület, a gyönyörű park idilli környezetet biztosíthatott volna a gondozottaknak. János és Alexandra is beszédfejlesztő csoportba járt, és egyikük sem vált éltanulóvá. Miután nagykorúvá váltak, egybekeltek. Elképzelni sem tudták az életüket egymás nélkül, és a környezetük szerint mindent elkövettek, hogy jobb életet biztosítsanak a gyermekeiknek, mint amilyen nekik jutott. Alexandra eddig öt fiúnak adott életet, ám a rokonság tudni véli, hogy éppen úton van a hatodik utódjuk is.

A tragédia idejében a házban tartózkodó féléves gyereket a gyámügy elvitte Fotó: Horváth Balázs / VAOL

Öngyilkos akart lenni az apa

János több műszakban dolgozott egy közeli állateledel-gyárban, és a főállásán kívül is mindenféle megbízást elvállalt, hogy szert tegyen némi mellékesre. Kedden reggel 7 óra körül a céges buszjárattal érkezett haza, és rögtön a családjához sietett. A felesége vásárolni indult, és a három nagyobbik fiút beadta az óvodába. Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen körülmények között, de a 2,5 éves Máté életét vesztette. A csecsemő holttestén külsérelmi nyomokat is találtak, egyesek szerint a kis Mátét kék-zöld foltok borították. A családfő a helyszínen öngyilkosságot kísérelt meg, de az ő életét sikerült megmenteni. A falubeliek szerint felkötötte magát. A helyszínről Jánost és Alexandrát kórházba szállították, Ricsi, Félix, Jankó és Szebasztián ideiglenes elhelyezéséről pedig a gyermekvédelem gondoskodott.

Ebben a gyermekotthonban nőtt fel János és Alexandra, ott szerettek egymásba, szerelmük gyümölcse pedig öt gyerek lett, és úton van a hatodik Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

Összeomlott az anya

– Akárki akármit mond, és mindegy, mi derül ki, Jancsi a testvérem – mondta a Borsnak Tünde, az apa nővére. – Az öcsém kórtermébe egyetlen percre mehettem be. Magánál volt, de alig volt képes beszélni. Azt mondta, jól van, de láttam, mennyire meggyötört. Csövek lógtak ki belőle. Szandit is szerettem volna meglátogatni, de ezt már nem engedték. Azt közölték a kórházban, hogy senkivel sem szeretne érintkezni még telefonon sem. Az öcsémet biztosíthatom a szeretetemről, még akkor is, ha kiderül: ő ölte meg Mátékát! Ezt csakis úgy tudom elképzelni, hogy éppen nem volt magánál! Példás családapa, nekem bárki elhiheti! – fejezte be Tünde.

15 éve nem látta fiát P. János Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

Rossz viszony

A Bors megtalálta idősebb P. Jánost, Jancsi és Tünde édesapját is. Ő megtörten nyilatkozott.

– A fiamat 15 éve nem láttam. A tragédia híréről is csak ismerősökön keresztül értesültem. János nem képes megbocsátani nekem, hogy csak nyolcéves koráig neveltem, mert a gyerekeket elvették tőlem. Sokáig nem volt munkám, ezért úgy ítélték meg, hogy nem vagyok képes a gyerekeimről gondoskodni. Évekig látogattam őket az intézetben, aztán Jancsi már nem volt rám kíváncsi. Mindössze öt kilométerre lakunk egymástól, de sosem futottunk össze – csuklott el a súlyos szívbetegségben szenvedő férfi hangja. – Már csak egyetlen vágyam van az életben: szeretném a családomat egyesíteni. Amikor megtudtam, mi történt, majdnem összeestem. A kisunokám temetésére mindenképpen elmegyek, remélem, a sírjánál végre megölelhetem a fiamat – mondta az idős férfi, aki a menyének is szeretne jó apósa, a gyerekeknek pedig jó nagyapja lenni.